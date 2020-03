La FIBA mueve ficha: Final a 8 de la Champions del 30 de septiembre al 4 de octubre

La FIBA ha tomado una decisión de calado con su Champions League, la tercera competición en importancia tras la Euroliga y la Eurocup a nivel continental. Fuera de la esfera Euroliga, eso sí, pero es un indicador de por dónde pueden ir los tiros. Entronca un tanto con la idea que germina en Italia de retomar la temporada en julio y acabarla antes de iniciar la campaña 2020/21.

La BCL ha decidido posponer para finales de septiembre y principios de octubre de 2020 los partidos restantes para acabar la competición al tiempo que protege la salud y seguridad de jugadores, entrenadores, oficiales y aficionados.

Reunida por videoconferencia el 30 de marzo la Junta de BCL discutió extensamente la situación actual relacionada con la pandemia de COVID-19 y su impacto en la competición confirmando los requisitos previos para que la temporada se reanude en caso de que FIBA levante la suspensión de todas sus competiciones según la decisión tomada el 12 de marzo y confirmada en la ‘Board Central’ del 26 al 27 de marzo de 2020:

“Para proteger la salud y garantizar la seguridad de los jugadores, entrenadores, oficiales y aficionados las autoridades públicas de todos los países deben permitir las actividades deportivas con los equipos que todavía participan en la temporada actual. Para salvaguardar una competencia justa los jugadores deben de estar disponibles para un período adecuado de entrenamiento previo una vez que se permiten las actividades deportivas y se deben levantar las restricciones de viaje a través de las fronteras con el fin de proporcionar las mejores condiciones organizativas y de salud para todas las personas implicadas”, decía en una nota la FIBA: "Teniendo en cuenta que las condiciones anteriores no se pueden cumplir razonablemente para que concluya la temporada, la BCL tomó la decisión unánime de reanudar y concluir la temporada 2019/2020 con la celebración de una fase final que se celebrará del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2020.

Casademont Zaragoza y Burgos (España), Nymburk (República Checa), AEK Atenas (Grecia), Ankara (Turquía) y Hapoel Jerusalén (Israel) están ya clasificados. Los dos partidos pendientes para cerrar los octavos de final (JDA Dijon vs. Nizhny Novgorod e Iberostar Tenerife vs. Filou Oostende) se disputarán antes de la celebración de la “Final a Ocho” en una fecha por confirmar. Mientras que el anfitrión y la ubicación del evento, así como los detalles sobre la competición serán anunciados a su debido tiempo.

El formato de competición de la Champions constaba de una eliminatoria de cuartos de final y de una Final Four. Se suprime la eliminatoria y se jugará si la salud pública lo permite, en territorio que debería ser para la siguiente temporada. Habrá que ver si la Euroliga marca una solución parecida con la Eurocup. La Virtus ya propuso hacer algo muy similar, cambiando los play off por una Final a Ocho, pero no en una fecha tan tardía. El Unicaja permanece atento. Surgen preguntas, claro, sobre cómo se podrían confeccionar las plantillas, si se permiten nuevas inscripciones o habría que seguir con la que estaba inscrita. En esa disyuntiva, el Unicaja no pudo incluir a jugadores como Bouteille, Mekel o Simonovic.