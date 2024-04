Final Four de BCL en Belgrado: Fechas y horarios del evento

Tras definirse el cuadro de la Final Four de Belgrado, la BCL confirmaba los horarios del evento. La competición empezará el 26 de abril, día de las semifinales, con el Lenovo Tenerife ante el Peristeri de Spanoulis, partido programado para las 18:00 horas en el Belgrado Arena. Por lo tanto el Unicaja jugará la segunda semifinal ante el UCAM Murcia, cerrando la primera jornada (21:00 horas). No es el más beneficioso porque el margen de cara al domingo se reduciría, pero alivia ese día libre de por medio, en caso que los malagueños puedan jugar la final. Igualmente, habrá tercer y cuarto puesto, el preludio antes de la final (17:00 horas), mientras que la gran final será a las 20:00 horas. Ese es el programa de la competición, a la espera que la BCL confirme horarios de entrenamientos, ruedas de prensa y resto de actividades que completan esa semana de Belgrado.

De este modo, la Final Four queda definida de la siguiente manera:

VIERNES 26

Lenovo Tenerife – Peristeri (18:00 horas)

UNICAJA – UCAM Murcia (21:00 horas)

DOMINGO 28

Tercer y cuarto puesto (17:00 horas)

Final (20:00 horas)

