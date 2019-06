Pasó la noche del draft de la NBA y, como era previsible, el malagueño Francis Alonso no fue elegido por ninguna franquicia. No es un contratiempo serio, realmente tiene ahora y en el futuro territorio libre para acordar con cualquier equipo sin cortapisas si se diera la oportunidad. No deja de trabajar en California, pero se va acercando el momento de tomar una decisión.

Francis Alonso estará en Las Vegas, del 5 al 15 de julio se celebra la Summer League. 32 equipos, 11 días de competición y 83 partidos. Sus agentes aguardan si alguna franquicia le reclama para participar. Ya hizo un entrenamiento privado con Charlotte Hornets hace unas semanas. Una vez se celebró el draft, los equipos ajustan sus plantillas conforme a lo que han elegido y los huecos se ocupan con jugadores no drafteados o más veteranos que buscan más oportunidades en la mejor liga del mundo.

En cualquier caso, Alonso tiene previsto viajar para allá. Su agencia, BDA Sports, celebra allí en Las Vegas entrenamientos privados con sus representados en los que los representante de las franquicias pueden observar las evoluciones. Ya realizó algo parecido a finales del mes pasado, en el Pro Day.

Alonso exprime su experiencia americana a tope y el mundo profesional le espera. Es un jugador en la órbita de la Federación Española, que de hecho estuvo hasta última hora pendiente para ver si lo podía alistar para la selección experimental sub 22, en la que estará Rubén Guerrero y que dirigirá Paco Aurioles con vistas a probar jugadores que pueden entrar en las próximas ventanas con Sergio Scariolo.

Igualmente, el Unicaja sigue pendiente de la decisión de Alonso. El club pretende hacerse con sus servicios, como ya demostró con oferta cualificada, está por ver si para jugar desde este año en el primer equipo o cedido, opción que se ve con buenos ojos para hacer más suave su aterrizaje tras cinco años en EEUU. Un porcentaje muy importante de clubes de zona media-baja de la Liga Endesa se han puesto en contacto con sus agentes para preguntar por la situación de Alonso. Es un cupo, cotizado, que puede ser de calidad y diferencial.

Mientras, Alonso disfruta con la experiencia americana. Como explicaba Sergio Scariolo, sus cualidades son apreciadas en EEUU.