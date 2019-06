Halagos de Sergio Scariolo a Francis Alonso

Francis Alonso sigue entrenándose en la ciudad californiana de San Bárbara. El malagueño apura sus opciones de continuar con su carrera en Estados Unidos. La celebración del Draft, donde es elegible a pesar de no contar con demasiadas opciones, despejará un poco el panorama. Existe la posibilidad de que después, pese a no ser seleccionado, alguna franquicia le proponga disputar la Summer League de la NBA para verlo de cerca. En Charlotte Hornets dejó buena impresión. El canterano del Unicaja, que tiene una oferta del club cajista, aún tiene tiempo para decidir su futuro.

Está bien valorado Alonso en España, pero también al otro lado del Atlántico. El escolta recibió esta vez piropos de Sergio Scariolo, que contactó varias veces para ver su disponibilidad con España. "Tiene un don que está valorado muy bien en Estados Unidos, que es el tiro de tres puntos. Además es un jugador inteligente y su capacidad para tomar decisiones es buena. Ha tenido una trayectoria importante en una universidad emergente", admitía el bresciano en Ser Deportivos Málaga sobre el joven: "No me sorprendería que encontrara un contrato por aquí, habría que ver qué tipo de contrato y qué me posición y uso. No creo que salga en el Draft de esta noche, lo que puede ser mejor para negociar cualquier contrato sin ajustarse a los parámetros de los que son elegidos. No me sorprendería que llamara el interés de algún equipo. Otra cosa es que uno prefiera tener un rol diferente en Europa o más marginal aquí".