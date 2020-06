Casi 100 días después, el baloncesto vuelve en España. En este alucinante e imprevisto periodo que la sociedad ha vivido, aún vive, cualquier parecido con el mundo prepandemia es casual. El deporte ha sufrido, obviamente, las consecuencias. E interpretar esta fase final de la ACB a priori es un arrojo. No hay huellas competitivas recientes, ni dinámicas que analizar. Hay un trabajo de meses con, modificaciones incluidas, las plantillas, pero las cabezas no son máquinas, ni los cuerpos tampoco. No hay un interruptor. El impacto se verá en estos días en La Fuente de San Luis. Valencia se convierte en la capital del baloncesto mundial en esta quincena final de junio. Sólo Alemania y, en unos días, Israel no cancelaron en Europa. Mientras la NBA se prepara para retomar la competición a finales de julio, la mejor liga nacional del mundo tras ella expondrá cómo sus 12 mejores equipos pelean por un título exprés.

Será algo extraordinario y distinto, es una Liga resuelta en dos semanas. Con dos días más de competición se podrían haber confeccionado unos cuartos de final que garantizarían la competitividad hasta la última jornada. Con el sistema que se presenta, dos clasificados en grupos de seis, pueden quedar demasiados partidos intrascendentes en las últimas jornadas. Pero no es cuestión de ser quisquillosos con el ímprobo esfuerzo que han hecho los clubes y los jugadores con la ACB como impulsora y la bendición de Juan Roig. Quienes trabajan estos días en Valencia celebran las comodidades y los avances de L’Alquería.

Y allí comparece el Unicaja hoy, en un partido trascendental,hay un mínimo margen de error si se quiere estar en semifinales. Parece, a priori, haber una fractura entre cuatro equipos que pelean por dos plazas (Barça, Baskonia, Tenerife y Unicaja) con Bilbao y Joventut un punto por debajo. El cuadro vizcaíno merece todos los respetos con su tremenda temporada regular. Estuvieron en la Copa y marchaban quintos. Y el Joventut acude con lo más selecto de su inagotable cantera más Prepelic y Omic. Pero ambos han perdido potencial con marchas de varios jugadores. Parece más duro este grupo que el otro, además. Hay que decir que, en los ocho enfrentamientos que tuvo contra ellos en las 23 jornadas jugadas, el Unicaja tiene un balance de 6-2, el mejor de todos ellos. Un dato curioso.

¿Qué esperar del Unicaja? El equipo estaba en una metamorfosis intratemporal cuando estalló la crisis, con tres fichajes en las semanas previas (Simonovic, Mekel y Bouteille). La audacia del clubpara salir al mercado a mitad de curso no es frecuente, pero ha rematado con esa salida una base de plantilla para las próximas temporadas. Se recuperan Adams, Alberto Díaz y Suárez, lesionados en el momento de la suspensión, también. El equipo que llegó a la final de Copa y el que había pasado a cuartos de la Eurocup como líder de grupo no es el mismo que éste. Y hay intriga por cómo ha podido Casimiro conjuntar en el último mes, en sesiones de trabajo en Los Guindos, para terminar de ensamblar las nuevas piezas. Se puede compensar la falta de rodaje común con la imprevisibilidad para los rivales, que irán un poco más a ciegas.

El primer partido es ante el Iberostar Tenerife, un equipo que se ha atragantado en las dos últimas temporadas. Un club de crecimiento sostenido pero imparable, que ha pisado semifinales de Copa, que ha ganado títulos en la Champions League (esfera en la que permanecerá tras tantear el pase a la Eurocup) y la Intercontinental y que tiene una base que juega un baloncesto de alto nivel bajo los cánones de Txus Vidorreta. No se notó el cambio radical de plantilla. Marcelinho, en una madurez tardía espléndida, lleva la batuta. Y Shermadini es un ejecutor. Ni con Plaza ni con Casimiro mostró en Málaga ese gran nivel con continuidad. Ha renovado el club a la base (Vidorreta, Marcelinho y Shermadini). Y hay dos ex cajistas que hicieron mucha pupa en el duelo de Liga, Sasu Salin y Dani Díez. 55 puntos y 71 de valoración sumaron entre los tres en el Carpena.

Es insondable el desarrollo de este torneo que ha fabricado la ACB para cerrar una temporada inolvidable por las circunstancias. Valencia es tierra conquistada por el Unicaja, escribió ahí grandes páginas. Por qué no un capítulo más en la enciclopedia.