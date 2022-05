Un epílogo muy triste (18:00)

El Unicaja cierra la temporada 2021/22 en el Pazo lucense, un pabellón con solera en el baloncesto nacional que ha vivido una excelente temporada de regreso a la Liga Endesa tras pasar mucho tiempo en el desierto de la LEB. Un epílogo tristísimo para el equipo malagueño, una temporada más que se ha ido por el sumidero, con 20 derrotas en ACB ya aseguradas y sólo 13 derrotas, que han tenido el justo castigo de empujar al equipo hasta la duodécima posición. Se ha hablado y se hablará mucho en este eterno verano que espera. Serán más de cuatro meses sin un partido oficial. La final del Europeo está prevista para el 18 de septiembre, después vendrán la ACB y, es de esperar, la BCL, sea en fase previa o directamente.

El final de trayecto es en tierras gallegas. Allí se acaba la peor temporada del club desde la fusión con Maristas en 1992. Ha sido una sucesión de penas, algunos ridículos y demasiadas derrotas. El hábito de perder se ha instalado en el club. También el conformismo, el de la sensación de que no pasa nada, de que a nadie le duele lo que ocurre. Es la imagen que se proyecta después de que, como recalcaba Ibon Navarro, se hayan acabado las tres últimas temporadas en los puestos 11, 11 y 12 de la Liga Endesa. No hay ninguna casualidad en eso, significa que se han hecho las cosas muy mal en todos los sectores del club vinculados al primer equipo. Ha habido cambios en el banquillo, en la dirigencia y, menos de los que debería haber habido, en la pista. Y los resultados no dejan de empeorar. Será el último partido de muchos jugadores de la plantilla cajista, ha habido muchas decepciones. Hay culpas más arriba en la jerarquía, pero ellos no pueden librarse. Rara vez ha sido un equipo del que sentirse orgulloso. Y no por falta de ganas de los protagonistas. Pero es un grupo que no ha transmitido. Desde aquel coletazo en la Copa del Rey antes de la pandemia, hace dos años, apenas ha habido momentos de presumir. Pero la deriva viene de antes.

Se juega en Lugo, donde manda un ex jugador querido por la afición cajista, Veljko Mrsic. Probablemente el MVP de la ACB, Dzanan Musa, regresa después de un mes fuera por una fractura en la tráquea que igual impidió que los gallegos estuvieran en el play off. No anduvieron lejos. Un equipo limitado, recién ascendido, con acierto en los fichajes. Le ha bastado para quedar delante del Unicaja. Un motivo para la reflexión.