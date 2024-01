Horario y dónde ver en TV el Unicaja - Tofas Bursa de BCL

Nuevo capítulo en la BCL. El Unicaja arranca su andadura en el Round of 16 este miércoles 24 de enero en el Carpena frente al Tofas Bursa. Se trata de un encuentro en el que los malagueños buscarán continuar imbatidos como local en la competición. El objetivo es sumar un triunfo que le permita empezar con buen pie esta fase de tan sólo 6 partidos. Los de Ibon Navarro afrontan el choque con la duda de Alberto Díaz, que no pudo disputar el último partido en Liga Endesa y este lunes no ha podido entrenar junto al resto de sus compañeros.

El debut del Unicaja en este Round of 16 no será fácil. El rival será el Tofas Bursa de Turquía, equipo que llega tras haberse metido en la siguiente ronda de la BCL tras superar al PAOK mateco en el tercer partido de la eliminatoria del Play-In. Lo hizo, además, imponiéndose con el factor cancha en contra (63-95, 87-88 y el definitivo 71-84), dato que habla de la peligrosidad de este equipo como visitante. En la primera fase, los turcos acabaron terceros del Grupo H con 2 victorias y 4 derrotas, acabando por detrás del UCAM Murcia y el Bertram Derthona Tortona italiano (ambos, con balance 5-1) y por delante del Igokea bosnio (0-6).

En la liga turca, el Tofas Bursa marcha en 11ª posición, con un registro de 7 victorias y 10 derrotas. Llega a Málaga, además, tras haber caído en sus últimos tres partidos en el campeonato doméstico, la última el pasado sábado frente al Besiktas en un partido decidido en la recta final (81-85). El ataque del Tofas Bursa es quizás su punto más destacado, de hecho es el equipo que más puntos anota de la BCL (88,7 por encuentro). Además, en estadística avanzada su ataque también es el mejor, tiene un promedio de 117,5 puntos por 100 posesiones. Además, Tofas Bursa es el tercero mejor conjunto en rebotes (38,8) y en valoración (100,7); y el quinto en tapones (3,8). Números muy sólidos.

Fecha y Horario

El Unicaja-Tofas Bursa, correspondiente a la primera jornada del Round of 16 de BCL, se jugará en el Martín Carpena este miércoles, 24 de enero, a partir de las 20:30 horas.

Cómo y dónde ver en TV

El encuentro, correspondiente será retransmitido por 101 TV y Unicaja Baloncesto Radio.