Ibon Navarro: "Con Alberto Díaz parece que estemos descubriendo la rueda"

Ibon Navarro, entrenador del Unicaja, pasó revista a la situación del equipo en el desayuno que el club organizó en el Hospital Quirón, colaborador del club. En víspera del Costa del Sol, en el que se medirá a Zalgiris y Real Madrid, el técnico vasco fue cuestionado por diversos temas, desde la evolución del equipo hasta la participación en el Eurobásket.

"Las mejores noticias es que no hemos tenido problemas físicos, más allá de las sobrecargas típicas de entrenar mucho. Pero sin ningún susto ni accidente. Ahora esperas, por una parte, que los internacionales vengan pronto y por otra no para que lleguen lejos. Pero esperamos a los jugadores que faltan lleguen lo mejor posible", decía Navarro, que analizaba cómo se están comportando con sus selecciones. "Darío está haciendo un campeonato muy serio y sólido, con una madurez que veíamos que estaba consolidándose en esa línea de ser más experimentado con la edad. De Alberto no vamos a decir, parece que ahora hemos descubierto la rueda, pero esto es Alberto y nos alegra mucho que se haya puesto en forma con nosotros para hacer lo que está haciendo. Kendrick está al nivel en el que le conocimos todos en Cedevita hace unos años, con mucho protagonismo y confianza. Los roles que pueden tener aquí pueden ser parecidos. El juego de Kendrick Perry va a ser de ese estilo, tal vez no tenga el liderazgo exterior que pueda tener allí, donde no va acompañado de demasiados jugadores a nivel de anotación. Aquí va a tener más contribución de otros compañeros a la hora de meter puntos. Va a ser un jugador importante a la hora de jugar en campo abierto. Alberto ya lo conocéis todos. Darío creo que se liberará de esa dependencia que sentía que el equipo tenía de él, va a estar más arropado y con menos responsabilidad a la hora de anotar. Tendrá energía para hacer otras cosas, como generar y compartir la pelota y trabajar atrás. Los que vengan van a tener un rol parecido, con Lima más importante de lo que está siendo con Brasil".

"Si no estuviese contento el 9 de septiembre tendríamos un problema", respondía Navarro sobre cómo veía a los jugadores con los que estaba trabajando en la construcción del equipo: "Cualquier entrenador está contento ahora. Buena predisposición al trabajo de todo el mundo, es muy bueno que vayan asimilando la carga de trabajo físico, la táctica no está siendo excesiva porque no tiene mucho sentido avanzar mucho para retroceder y coger a los cuatro nuevos. Estamos en un punto donde no les va a resultar demasiado difícil a los que faltan meterse en la dinámica. Habrá que hacer un sprint para llegar con algún recurso más, pero estoy muy contento. A nivel deportivo todos están dando mucho y a nivel personal nos estamos llevando sorpresas muy agradables con gente muy abierta, que tiene mucha chispa y energía. Es muy fácil encontrar un clima de trabajo bueno en el día a día".

"Condiciona más la pretemporada el hecho de que nos falten cuatro jugadores que tener que ganar estos dos partidos", razonaba Navarro al ser cuestionado por la importancia de la previa de la BCL en la planificación del trabajo: "Tenemos que ganar todos, estos tienen un peso mayor. Pero si ganamos los dos y hacemos "pum, ya nos hemos quitado un peso de encima", ¿cómo vamos a llegar a Vitoria? Tenemos que ganar todos los partidos y los dos primeros, ojalá que sean dos, son los de la Champions. También tendremos que ir a ganar a Vitoria. Condiciona más no tener cuatro jugadores, dos de ellos los que más minutos van a tener como base, fuera del equipo".

Sobre la jerarquía de los equipos de la ACB y el potencial teórico, Navarro era prudente: "El año pasado se jugó aquí en pretemporada con el Breogán, no creo que nadie imaginara dónde iba a estar el Breogán. ¿Y el Andorra? ¿Y el Burgos? Es muy pronto, todas las plantillas están muy bien hechas, todo el mundo trabaja muy bien. El nivel de entrenadores es muy alto. Depende de muchas cosas, de las dinámicas, de empezar bien, de dos finales apretados que tengas al principio sacarlos o no, de que se genere buen clima... Los equipos que llegan de la LEB vienen en dinámica muy positiva, si aciertan cuatro o cinco fichajes el equipo ya está en una ola de ganar, jugar bien y divertirse. He visto muy bien a Granada, por ejemplo. Hay que empezar a jugar y ver dónde te lleva. Son muchas jornadas, muchos partidos. Son muchas cosas que pueden pasar y cambiar dinámicas. Que las cosas buenas y las malas no te saquen del camino, es la clave".

Hay nuevas reglas de arbitraje para dinamizar el juego y e Ibon Navarro explica cómo pueden afectar. "Nos avisaron el año pasado. Se busca disminuir el número de instant replays los primeros 38 minutos, cediendo protagonismo a los entrenadores. Puede ser positivo y tienes algo más de capacidad de intervenir. Aumenta el número de situaciones en las que los entrenadores la pueden pedir, hay que estudiarlo bien, estar preparados. Junto a la norma del saque rápido, hay que entrenarlo. No es fácil hacerlo porque nosotros tenemos un hándicap, que no podemos entrenarlo ya porque los dos primeros partidos oficiales vamos a jugarlos sin esa norma. Va a cambiar la forma de entrenar, no vas a poder hacer tantas correcciones en juego porque te vas a quitar posibilidades de entrenar eso. Es acostumbrarse a algo que hace años era así. Vamos a ver cosas de pillería, de jugadores listos. Las dos normas pueden ser positivas. Está bastante pensado para que no puedas pedir challenge cuando hay posibilidad de saque rápido. Por ejemplo, tras violaciones puedes sacar rápido, pero no son revisables. Si las quieres gastar para impedir un saque rápido en otra acción igual después las echas de meno. Son cosas que hay que tener en cuenta, pero va a ser algo que al espectador le gustará, aunque también le puede chocar al principio", vaticinaba el técnico.

La visita al Caminito del Rey fue una de las actividades extradeportivas realizadas por la plantilla. "Son cosas que pasan porque tienen que pasar, pero si no ayudas no pasan. El ambiente es muy bueno, pero todavía no ha llegado la tensión, no han llegado las derrotas y la presión. Pero si partes de una situación en la que el equipo está unido, contento, en la que tiene cosas de hablar fuera del campo, vas a cenar y a comer, convives... Al final generas esa posibilidad de que haya buen ambiente. Depende de las personas, pero nos hemos preocupado bastante de fichar personas, no sólo jugadores, para que el grupo sea así", respondía Navarro sobre lo que se busca con este entrenamiento invisible.

Por último, Ibon Navarro dio su opinión cuando se lo preguntó por cómo veía el partido de España ante Lituania este sábado en los octavos de final del Eurobásket. "El cuarto puesto de Lituania es muy engañoso, hay que ver cómo perdieron los anteriores. Podían haber sido terceros, segundos o primeros. Es muy difícil, a nivel físico tienen un potencial muy alto, pero todos sabemos cómo es este equipo, ese gen competitivo, ese instinto de venirse arriba en los momentos más importantes de las competiciones internacionales como ésta y de la capacidad de Sergio de preparar este tipo de partidos y sacarse algo para minimizar las ventajas del rival. Será un partido interesante, España tiene opciones", cerraba Ibon Navarro.