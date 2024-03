Ibon Navarro: "No tenemos que ganar al Madrid para refrendar la temporada, me niego"

Recién llegado de Turquía, Ibon Navarro ya pone el foco al Unicaja-Real Madrid (domingo a las 18:30 horas). Partido grande en el Carpena, con el liderato en juego, y que habrá margen para madurarlo con mimo. "Todavía no hemos empezado a prepararlo. Tengo una idea, pero no hemos empezado todavía. Esto se trata de mínimos, medios y máximos. No sé si el Madrid está en un momento más alto o más bajo, pero en el nivel que está le vale para ser extremadamente competitivo. Parece que las bajas de Fabien, Rudy y Chacho, un equipo que echara en falta esos jugadores lo notaría, pero el Madrid tiene tantos jugadores y tanta calidad, que seguro que van a encontrar la fórmula para seguir siendo competitivo. El partido de la primera vuelta es un buen referente, estuvimos cerca de nuestro máximo durante muchos minutos, pero en los momentos donde estuvimos al 60%, nos metieron de 16 en un cuarto. Eso es el Madrid. Si no está al nivel durante muchos minutos, te pasan por encima por la superioridad que tienen, mucho más alto que el nuestro evidentemente. Tendremos que hacer el esfuerzo por estar el máximo del tiempo posible, esa es la idea, y ver si con eso no están a su máximo, que si lo están difícilmente podamos ganar. Si vamos a pensar en jugar el partido del Madrid como en Tofas, no ganaremos. El equipo lo sabe. Reafirma lo del otro día que si el equipo se pone, es capaz de sacar partidos, pero con veinte minutos no nos valdrá", desarrollaba el entrenador del Unicaja.

Llega el equipo acto. "Estamos bien. Llegamos ayer por la tarde de Turquía. Entrenaremos ahora. Supongo que habremos descansado y ahora a preparar el partido del domingo, en principio sin mayor novedad. Espero que no haya ningún problema". "Es un partido que genera mucha atención, en la España baloncestística porque es un partido entre primero y segundo, y porque el segundo se podría poner primero, que no es mayor novedad si no fuera porque es el Barcelona o el Valencia, sino nosotros. No es una final. Por mucho que repitamos qué supondría si ganásemos, no lo hace más fácil, seguimos teniendo que ganar a un equipo que solo ha perdido tres partidos este año. Lo normal es que sigan sin perder, y si ganamos nosotros, no pasaría nada porque todavía quedarían nueve jornadas. No me sé el calendario del Madrid, pero el nuestro sí, y no es fácil que ganemos todos los partidos que nos quedan, ni siquiera la mitad. No significa nada hasta final de temporada. Nos pondríamos líderes y vamos a Granada, que mira cómo está Granada ahora, parece otro equipo. Es un partido muy atractivo, pero no significa nada a nivel de logro hasta final de temporada", recuerda Navarro, además de restar trascendencia.

"Honestamente estaríamos muy equivocados si necesitamos ganar al Madrid para tener una inyección de autoestima. Estando ahí, ya habla de lo bien que lo está haciendo el equipo, y ver cómo está la gente con nosotros ya es suficiente respaldo anímico para nosotros; malo será que haya que ganar al Madrid para valorar lo que se está haciendo, me parecería un error. Y espero que no sea así. Insisto, por mucho que queráis ver lo que se conseguiría si ganamos, que es nada, porque quedan nueve partidos, no lo hace más fácil. Tendremos que intentar jugar lo mejor posible, las cosas que tenemos que hacer para ganarles y no pensar en qué pasaría si ganamos o perdemos. Quedan nueve partidos después. Me conocéis: podemos ganar a cualquier equipo y podemos perder contra cualquiera de esta Liga", lineal en ese discurso. Un partido que poco tiene que ver con la Copa, sí quizá con las expectativas en el entorno. "No es lo mismo este partido que el día del Tenerife. Para empezar, jugamos en el Carpena, el de verdad, no el que había aquel día. Queremos competir bien, pero perder es lo normal. Un equipo que ha perdido tres partidos, que es el mejor equipo de Euroliga, lo normal es que te gane. Lo decía el año pasado. Con Real Madrid, Barcelona, Valencia y Baskonia, lo normal es ganar uno de cada tres. Y ya le hemos ganado al Madrid. Eso no quita que intentemos ser súper competitivos. No tenemos la presión de ganar, como sí tuvimos el día de Tenerife. Estamos haciendo una temporada espectacular, cumpliendo objetivos. A un partido en la Copa, puede pasar cualquier cosa, fue una decepción, no un fracaso. No tenemos que ganar al Madrid para confirmar nuestra temporada, me niego. Pero podemos ganarles".

"No es poco tiempo para preparar. Hay veces que preparamos los partidos con un entrenamiento, ahora tendremos dos. El Real Madrid tiene muchos registros. Pierden tres jugadores que no estaban disputando tantos minutos, así que no creo que veamos a un Madrid cambiado con lo que estamos viendo. Hemos jugado dos veces, nos conocemos bien. Nuestros jugadores los conocen porque ven Euroliga y ven la ACB. Es más difícil preparar el partido de Cholet que contra el Madrid. Es un equipo que lleva mucho tiempo jugando juntos, con Chus, es difícil la ejecución", insistía en algunos apuntes de los blancos.