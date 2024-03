Ibon Navarro: "No ha sido un buen partido, pero estuvimos muy sólidos "

Otra victoria más al saco, y una fórmula que tiene viva el Unicaja, el mantener el poso e inteligencia lejos de Málaga. Ibon Navarro valoraba el triunfo de los malagueños en Lugo. "Felicitar al equipo por la victoria, en un campo difícil, con un ambiente fantástico. Y contra un equipo que ha demostrado lo que es: una de las mejores defensas de la Liga. Creo que hemos forzado demasiadas pérdidas los dos equipos al rival, pero eso nos ha llevado a tener un ritmo de juego muy malo, en nuestro caso demasiadas pérdidas no forzadas, sobre todo a la hora de correr a campo abierto. La primera parte viene marcada por los once rebotes que consigue Breogán en la primera parte, que les ha mantenido en el partido, dándole muchas segundas opciones, e impedirnos correr en este ritmo que nos gusta. En la segunda parte lo arreglamos. Solo cogieron tres rebotes ofensivos, dos de ellos al final del partido, eso nos ha permitido limitar sus segundas opciones, que muchas veces acababan en tiros de tres puntos, y con un porcentaje de tiros de dos muy alto. Y nos ha permitido correr, pese a las pérdidas a campo abierto. Es verdad que la situación que tienen ellos les ha podido en los últimos minutos, un punto de ansiedad en algunos tiros buenos que no sacaron, en jugadores buenos. Es posible que la situación de Breogán haga que esos tiros no entraran. Creo que no ha sido un buen partido de baloncesto, dos equipos que han enseñado la dureza defensiva, y nos hemos podido llevar la victoria".

Buenos minutos de Kalinoski, que era duda, pero que fue clave en momentos precisos, a la hora de despegarse en el marcador. "Uno de los grandes méritos de Tyler, y algún jugador más que tiene la mentalidad de él, como Will Thomas, es que siempre está concentrado y preparado. No es fácil entrar en la última rotación de la primera parte, a cuatro minutos del descanso. Tiene impacto en el juego. Y vuelve a repetirse la situación en la segunda parte, porque puedes orientar el juego hacia él pero tiene que tener la capacidad de responder, y lo ha hecho. Como siempre, en su línea de combinar el trabajo a destajo con el talento, y esa mano que tiene para cerrar los partidos", ensalzaba Ibon Navarro, que insistía en la dureza del equipo. "Breogán genera tiros que no ha metido, necesitas ese punto de fortuna. Hemos estado sólidos. Nuestros pívots no han tenido grandes números, pero han hecho un buen trabajo para mantener el balón lejos a partir del bloqueo directo, algo que ha sido importante. Creo que los pequeños han estado muy bien en algunos detalles que teníamos vistos, como Jogela, McLemore y otros. Dentro de los errores que hemos cometido, nuestro partido es sólido. Algún error de balance defensivo, pero estamos en la línea de lo que vimos con Estrasburgo, esa solidez. Y ahora hay que arreglar otras cosas para ganar en solidez".

"Realmente a veces se nos olvida que los rivales también juega. La decepción en la Copa viene por las expectativas que se habían generado fuera del vestuario. Nosotros sabíamos que jugábamos contra un equipo muy bueno y que nos podía ganar. Jugaron mejor que nosotros y a partir de ahí la decepción es por el alrededor; tú juegas con un rival parecido a ti, que juega mejor, donde aparecen jugadores a buen nivel y te ganan. No todo depende de ti, y en esa ocasión Lenovo hizo un partido espectacular. La decepción está más fuera que dentro", insistía con el mensaje tras la Copa, que aún sobrevuela en el ambiente, pero son triunfos que ayudan a desintoxicarse de todo lo que pasó esa semana.