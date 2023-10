Las dudas de Ibon Navarro con la expulsión de Ejim

Una de las múltiples causas de la derrota del Unicaja en el Gran Canaria fue la expulsión a Melvin Ejim, que condicionó al conjunto malagueño desde antes del descanso. Perdieron los malagueños al canadiense por dos faltas antideportivas casi consecutivas. Una primera en la que trató de cortar el juego mientras Barreiro se dolía de un golpe en la cabeza, tiene que controlarse Ejim a la hora de medir y la fuerza, y una segunda más discutida: saliendo al contraataque en bote y empujando con su brazo izquierdo a Pelos, en el pecho. Ibon Navarro ni siquiera pidió la revisión, extraño por la dimensión del castigo, pero sí se quejaba el entrenador del Unicaja tras el partido del origen de esa segunda antideportiva. Compra demasiados boletos el pívot cajista, carácter temperamental que últimamente está penalizando demasiado al Unicaja, aspecto que también habrá que corregir en las próximas semanas

"No he visto la primera jugada de Melvin en directo. Él intenta jugar el balón, pero es una acción muy rápida y 'violenta', porque intenta jugar rápido el balón. Y la segunda, lo que me molesta, es que antes que él pueda soltar el brazo, que seguramente lo haya soltado, no lo sé, hay una falta sobre él. Entonces si no pitas esa falta, puede haber una sobrerreacción por parte del jugador. El reglamento es el que es y le tienen que expulsar, pero tengo que ver. Son dos jugadas muy rápidas, pero el partido empieza con una jugada donde un jugador nuestro sale de un bloqueo y le agarran la camiseta, y no pitan una antideportiva porque 'acabamos de empezar', y luego acaba un jugador mío expulsado. Pero no quiero que pensemos que hemos perdido por esto en absoluto, hay cosas mucho más importantes que pudimos controlar, al final esos son errores del juego", explicaba Ibon Navarro en sala de prensa.