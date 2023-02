Ibon Navarro: "La semana ha sido muy incómoda y volátil"

Ibon Navarro habló este viernes en la previa de una nueva cita de gran cartel en el Carpena, otra de las fechas más señaladas de la temporada como es la visita del Baskonia. El técnico del Unicaja reconoce que la semana ha sido "muy incómoda y volátil" por la incertidumbre de si finalmente se jugaba el partido de BCL frente al Galatasaray. "Estábamos el lunes viendo vídeos preparando el partido. Incómodo porque tienes la sensación de haber perdido el tiempo, lo que has hecho ahora no te va a valer, esto es así. Lo que ha pasado no se puede prever. No hemos querido tocar mucho la planificación a nivel de cargas, controlarlas como si hubiésemos tenido partido el miércoles, para no tener que tocar la de la semana que viene". Dejó en el aire la presencia de los tocados. "Tendremos que ver, ambos estuvieron ayer haciendo entrenamiento individual, las sensaciones no fueron malas, pero deben estar con el equipo. Jonathan creo que hará entrenamiento normal, y Darío no sé si lo va a hacer. Habrá que esperar al fin de semana para saber si podemos contar con ellos".

"Los que cambian el partido en el segundo cuarto son ellos. Nada mas hay que ver como ha sido el Baskonia esta temporada, su línea de identidad. Decir complicado es evidente. A nivel defensivo te exigen defender súper pronto, muy lejos porque tienen la capacidad de atacarte desde cualquier zona del campo, cualquier jugador, esto te exige un nivel de concentración muy alto. Con ellos tienes la sensación de que lo que pasa depende más de ellos. Llevan mas de 40 partidos entre Euroliga y ACB y no hay un patrón. Partidos donde ellos tienen más, menos energía, cosas que hacen que no estén tan acertados, pero tienen demasiada capacidad para anotar en muchos jugadores como para saber dónde los puedes frenar; también limitar las canastas fáciles con sus sistemas y a campo abierto es fundamental, luego nosotros tenemos que tener buenos porcentajes y pocas pérdidas. No va a ser fácil, tampoco para ellos. Esperamos encontrar ese punto de confianza e inspiración y buscar ese punto donde atacarle", desgranaba Ibon Navarro a los de Joan Peñarroya.

Se le preguntó al vitoriano sobre las conclusiones que extrae de los últimos minutos en Gran Canaria. "Creo que hay varias lecciones que sacamos, primero un partido donde estamos poco acertados de tres, por nuestra forma de jugar tuvimos varias opciones de finalizar cerca de canasta, pero son nuestros tiros y los tenemos que aceptar. El equipo dejó de ser vertical y pisar la pintura, con esos malos resultados estábamos en el partido a falta de cuatro minutos. Cuando se van de once, necesitas encadenar dos acciones buenas seguidas en ataque. Tenemos una pérdida y fallamos un tiro, luego ya no pudimos volver. Hacer la lectura de lo que debemos hacer en esas situaciones de descontrol. Mostrarnos como un equipo más experimentado ante tanto caos, porque el partido se acaba en ese momento. Lo intentamos con acciones de riesgo, no de solidez. Si vuelve a pasar intentaremos acordarnos de esto y acudir a cosas de más seguridad.

"No, tampoco en el partido ante el Barca, unas semis o una final de Copa. Jugamos siempre igual. Esa es nuestra distribución de roles. No vamos a cambiar nuestra forma de ser, creo que vienen de los mejores equipos de la Euroliga, con un juego súper atractivo. Si el pabellón está como últimamente, tendremos muchas opciones de ganar", afirmaba Ibon Navarro acerca de la distribución de minutos en pista y si puede variar antes de viajar a Badalona.