Ismael Tamba se desvincula del Unicaja y ficha por el CB Zamora

Ismael Tamba, canterano del Unicaja, abandona el club malagueño tras cuatro temporadas, en las que debutó en el primer equipo y se consolidó como internacional en categoría inferiores, con un título europeo en la sub 18. Recientemente fue convocado por la sub 20 para participar en unas semana en el FIBA Youth European Challenger, sustituto del tradicional europeo. Su cesión en el CB Marbella la pasada temporada no fue todo lo productiva que el club cajista esperaba y se optó por cancelar el contrato.

Y el pívot cordobés, de 20 años, ya tiene destino. Firmará por el CB Zamora de LEB Plata, categoría en la que jugó con el equipo marbellí esta temporada. Con este fichaje, el CB Zamora incorpora al primer jugador de la plantilla, tras anunciar esta misma semana la renovación del técnico Saulo Hernández y de Ángel Codón como entrenador ayudante. El de Tamba es el primer fichaje para la campaña 2021/22.

El hermano de Ismael, Pablo, también abandona el club. Se marcha a la NCAA, a Idaho State, para compatibilizar estudios y baloncesto.