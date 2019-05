Jaime Fernández (Madrid, 1993) empieza a sentirse otra vez a buen nivel tras una lesión a la que no estaba acostumbrado. Suele ser un buen termómetro del Unicaja, con él a gran nivel pierde poco el Unicaja. Tiene hambre de baloncesto y ganas de medirse al Valencia.

–Llega el ‘play off’, la nota definitiva de la temporada.

–Es un momento importante, creo que ha sido una liga muy buena, hemos sido bastante solventes y regulares. Llega el momento de la verdad, del play off. Somos quintos, jugamos contra Valencia, que es un gran rival. Me gusta mucho la rivalidad con ellos y toca disfrutar de la eliminatoria. Vamos a intentar ganar esos dos partidos.

–¿Tienen presente esa derrota por 40 puntos?

–Sí que dolió, la verdad es que dolió. Pero hay que afrontar cada partido de manera diferente. No podemos ir con las emociones a flor de piel. No nos salió nada y a ellos todo y parecía que eran 10 veces superiores a nosotros. No es así y hay que demostrarlo.

–Un rival bastante complicado.

–Han hecho una gran temporada, han acabado un puesto por encima de nosotros y han sido campeones en la Eurocup. Ha sido una temporada de valorar. Tienen una gran plantilla, muchísimas condiciones y serán equipo de Euroliga porque lo han merecido.

–¿Hay hambre en la plantilla?

–Sí, sí. Mucha hambre. Vamos a ver Sasu, pero el resto estamos casi todos sanos. Vamos con mucha ambición, a no ponerse límites ni techos, a competir contra Valencia. Podemos competir y ganar. Hay ganas y tenemos otra vez que creer.

–Empieza a mostrar mejores sensaciones en la pista.

–Me costó recuperarme de la lesión, no sólo el tiempo de la rehabilitación sino el proceso posterior. Piensas que va a ser todo igual, como lo dejaste. Y no es así, no tienes el ritmo, el feeling de manos... Me ha costado. Pero puedo decir que me encuentro bien ahora, con confianza, dejando que el partido llegue un poco más a mí, sin tanta ansiedad. Estoy ayudando al equipo ganar y es de lo que se trata. Espero que en play off sea igual.

–Se había lesionado poco antes en su carrera, ¿no?

–No me había lesionado nunca, la verdad. Es una suerte pero me ha costado más digerirlo ahora. Tengo que aprender para otra vez que pase que no todo es igual a que cuando te lesionas, que hay que tomárselo con más calma. Una vez pasado, contento y a seguir adelante.

–Enfrente, un juego exterior poderoso.

–Desde los bases a los escoltas, no sé si estará Matt Thomas. No voy a decir jugador por jugador, todos tienen un gran nivel. Sabemos al equipo al que nos enfrentamos, sabemos que tiene un nivel espectacular, pero también tenemos lo nuestro.

–Empieza a estar el equipo bien. ¿Tiene la sensación de que la temporada se les puede quedar corta?

–O no, también hay que verlo desde el aspecto de que el play off nos pilla en buen momento para competir y no desde que se nos haya quedado corta la temporada. Estamos óptimos para llegar al play off. Al principio de temporada estábamos todos con una intensidad espectacular, ahora quizá estén saliendo las cosas más rodadas y los conceptos por fin salen también otra vez bien. Puede ser un buen momento similar, pero esto ya lo hemos pasado y sabemos que hay que mantener la tensión.

–Le hemos visto más minutos de base en los últimos partidos.

–Estoy cómodo, en ACB casi siempre he jugado de base. En la selección siempre de dos, pero si Luis y el equipo me necesitan de base, ahí estoy. Es una ventaja que pueda jugar de base y escolta y si Luis piensa que estoy de uno bien, por mí perfecto si es bueno tácticamente para el equipo.

–¿Qué tal ha caído Rubén Guerrero?

–Rubén es un chico que viene con mucha energía y ambición. Se le notan las ganas de aprender y mejorar. Desde el primer día se le ha notado con una buena actitud fuera de lo normal. Si tienes las condiciones, que las tiene, y una buena actitud, todo va a llegar y estoy seguro de que va a ser un gran jugador para el Unicaja. Está aportando dureza, rebote, bloqueos... En los entrenamientos lo está haciendo bastante bien.