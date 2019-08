Jaime Fernández ya está en Málaga trabajando con sus compañeros. El palo de quedar fuera del Mundial en el último corte ya está digerido tras descansar durante una semana. Se presenta una temporada bastante interesante, su segunda en el Unicaja, con objetivos estimulantes por delante. La mejor manera de regresar a la selección es hacerlo muy bien en el club.

Estuvo Jaime en los micrófonos de Cope Málaga para hablar sobre su descarte y su integración al grupo. "Preferiría estar en China, pero estoy muy a gusto en Málaga, hay que sacar el lado positivo", decía el exterior madrileño: "La tarea de seleccionador no es fácil, pero me ha tocado y estoy dispuesto a hacerlo mejor para volver. Tenía opciones de ir al Mundial, me quedé muy cerca de ir, pero estoy satisfecho, quiero poder repetirlo y entrar en esa rueda es bueno. La experiencia de viajar y jugar en EEUU me la he llevado. Poder jugar en Los Angeles ante gente como Walker, Kuzma o Mitchell... Fue una gran experiencia".

"Esta segunda temporada será diferente, ya conozco el club, la ciudad y la afición. Con muchas ganas de conocer a los compañeros. Ojalá hagamos que vibre Málaga, competir por algún título, que es lo que todos queremos y para lo que todos trabajamos", decía Jaime sobre los retos de una temporada con una plantilla diferente: "Las incorporaciones me parecen gente muy comprometida, son buenos jugadores, es una plantilla muy física. Hay mucho que trabajar en la química y en la faceta táctica, física... Pero la pinta es muy buena".

"Hemos fichado bastante físico, hay mucha polivalencia. El año pasado era diferente, se ha buscado algo distinto", respondía Fernández sobre los cambios en la plantilla: "La Eurocup me hace mucha ilusión. Se me quedó una espinita clavada el año pasado. No fuimos brillantes, pero sí solventes, perdimos en el último partido en Berlín. Estuve lesionado y no pudo ayudar en esaa eliminatoria, pero no menospreciamos ninguna competición. Tenemos la Copa en Málaga, la ACB también produce mucha ilusión".

Habló Jaime de otros temas:

Euroliga

"Yo en concreto no la tengo como tabú. Es una ilusión que tengo, sueño con debutar en la Euroliga. Sí te puedo decir que esta afición sí es de Euroliga. Sé que el club es de Euroliga también y vamos a luchar para llegar allí. Eso lo garantizo. Pero antes de eso hay que dar muchos pasos".

Propósitos

"Las lesiones nunca se sabe. Hay que trabajar ahora en pretemporada para tener un buen físico. Ojalá nos respeten las lesiones, hay en todos los equipos, pero siempre se pueden suplir si no recaen en la misma posición. La competición es así. Tú te refuerzas pero mira los otros. Barça o Madrid están por encima, pero mira Tenerife. Tenemos que hacer nuestro trabajo".

Estilo

"La filosofía que tenemos será similar, hacer un juego alegre, defender lo máximo posible... Pero cambiará algo con los jugadores. La gente va a disfrutar de nuestro baloncesto, va a seguir en buena línea".

Reseteo

"Después de la selección pillé unos cuantos días para descansar físicamente, ha sido exigente. He desconectado, he tenido muchas ganas y ambición. Hay que sumar química de equipo, mejorar físicamente, ayudar a los nuevos compañeros".