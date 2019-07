Jaime Fernández se recupera en Madrid de ese esguince de tobillo que se produjo en el último partido de la temporada ante el Valencia Basket. Espera la lista de Sergio Scariolo, que saldrá la semana que viene, para saber si está en la primera convocatoria para preparar el Mundial de China. Y acudió al Campus Gigantes Basket Lover, en las sedes de Alcalá y Tres Cantos, donde, a preguntas de los niños asistentes, pregonó las calidades de Málaga, del Unicaja.... Y del Málaga.

Recién renovado con el club malagueño hasta 2022, fue cuestionado por cuáles eran sus colores en su infancia. "Mi equipo era el Estudiantes desde pequeño, pero cuando te haces mayor, se te pasa un poco, te debes a un equipo. Estoy fenomenal en Málaga. Soy del Málaga de fútbol, me gusta mucho ir al campo, y del Unicaja. Lo digo de verdad, son mis equipos ahora. En Málaga se vive muy bien, no hay tráfico, hay playa, gusta el baloncesto...", glosaba Jaime Fernández, que cayó de pie en la ciudad: "Es muy buen club, con mucha afición en la ciudad y muy buena. Es una ciudad muy bonita donde se vive el baloncesto. Estoy muy bien. Ha sido mi primer año y tiene pinta que voy a estar tres años más seguro, he renovado ahora. Puedes hacer 10 millones de cosas más en Málaga que en Madrid, las distancias más cortas".

Jaime se refirió a la lesión de tobillo que se hizo hace ya un mes. Avanzó bastante en la recuperación, aunque no está todavía óptimo. "Me la hice el 4 de junio, aún me dura, pero estoy bastante mejor. Me lesioné las dos veces en la última jugada de dos partidos este año", explicaba por lo que le pasó en la Copa y en la ACB ante Iberostar Tenerife y Valencia.

Le preguntó un chaval por si se acordaba de ese triple ante el Madrid que valió para ganar un partido. "Claro que me acuerdo, fue un partidazo. Hubo una prórroga, lo tuvimos ganado, después perdido... Jugué toda la segunda parte y la prórroga. La jugada que se diseñó no era para mí, pero recibí y pensé que si la meto ganamos y si la fallo pues hemos jugado un partidazo. Sin nada de presión, por eso la metí", señalaba el exterior cajista.

"Mi jugador favorito es Navarro, lo sigue siendo. No era el más grande ni el más fuerte, pero me fijaba en él", respondía cuando se le preguntaba por sus referentes y señaló que quizá era Carroll el jugador que más le costó defender. Sobre jugar de escolta o base, era claro: "Con estar en la pista me vale, me da igual. De escolta quizás te cansas un poco menos. De base tienes que pensar un poco más y correr más. Pero donde me quieran poner estará bien. Cuando juego de base soy agresivo, puedo anotar. Soy un escolta bajito, que asiste... Depende del gusto del entrenador".

La pregunta clásica, de si iría al Madrid o al Barcelona, la lidió bien Jaime: "No sé, yo soy de Madrid, pero estoy muy a gusto en el Unicaja, ni me planteo una oferta de estos equipos". Por último, un guiño a Luis Casimiro, que le hizo debutar en la ACB con el Estudiantes y ahora está otra vez a su mando. "He tenido muchos entrenadores que me enseñaron. ¿Que a quién prefiero? Al que tengo ahora le debo mucho, me ha dado mucha confianza y me ha gustado mucho jugar para él, así que diré Casimiro".