Kameron Taylor fue Alberto Díaz en Badalona

Una curiosa anécdota se vivió en el partido del Unicaja y el Joventut de Badalona. Mediado el primer cuarto salió a la pista Kameron Taylor. Y el jugador de Maryland lucía el número 9 de Alberto Díaz con el nombre del capitán a la espalda. Así que el capitán, que fue baja por un problema en el glúteo que hizo descansar por precaución, también estuvo presente de alguna manera precisamente en la pista en la que debutó como profesional y en la que pocos meses antes levantó el título de la Copa.

Una vez ya salió a pista con ese dorsal y ya se señalizaron con su número las faltas no había posibilidad de cambiar la camiseta, así que fue una anécdota curiosa del regreso a Badalona, con Kameron Taylor, el único jugador de la plantilla que no participó en el título de Copa del Rey porque no estaba en la plantilla, luciendo la camiseta de Alberto Díaz.

Díaz, baja por un problema en el glúteo

Lo advertía Ibon en la rueda de prensa previa al partido. El capitán cajista tiene una pequeña tensión en la zona del glúteo, aunque las pruebas que se le han realizado no demuestran ninguna rotura y en la sesión del jueves pudo trabajar sin mucho problema. Pero el viernes las sensaciones fueron peores y se optó por que descansara. Una de las claves en el gran momento que atraviesa es que el físico le ha respetado y no ha tenido problemas para trabajar y alcanzar ese estado. No obstante, Alberto es el único jugador, junto a Dylan Osetkowski, que había participado en los 26 encuentros oficiales del equipo esta temporada. El resto había descansado o fue baja en al menos uno de los encuentros celebrados en la primera mitad de la campaña, así que el californiano se queda como el único jugador en haber participado en todos los encuentros.