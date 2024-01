Alberto Díaz no juega en Badalona y se viste Mario Saint-Supéry

Ibon Navarro no dispuso de Alberto Díaz en el partido entre el Joventut y el Unicaja. El capitán tenía un problema en el glúteo que le había causado alguna molestia, aunque pudo ejercitarse el jueves. Las sensaciones no fueron buenas el viernes y se optó por que no jugara en el Palau Olímpic, donde sí se vistió Mario Saint-Supéry, que viajó hasta Cataluña en su lugar, con lo que no participó en el partido de Liga EBA, con el que había participado en las dos anteriores jornadas.

Lo advertía Ibon en la rueda de prensa previa al partido. El capitán cajista tiene una pequeña tensión en la zona del glúteo, aunque las pruebas que se le han realizado no demuestran ninguna rotura y en la sesión del jueves pudo trabajar sin mucho problema. Pero el viernes las sensaciones fueron peores y se optó por que descansara. Una de las claves en el gran momento que atraviesa es que el físico le ha respetado y no ha tenido problemas para trabajar y alcanzar ese estado. No obstante, Alberto es el único jugador, junto a Dylan Osetkowski, que había participado en los 26 encuentros oficiales del equipo esta temporada. El resto había descansado o fue baja en al menos uno de los encuentros celebrados en la primera mitad de la campaña, así que el californiano se queda como el único jugador en haber participado en todos los encuentros.

Saint-Supéry, mientras, tiene la opción de salir al Tizona Burgos de LEB Oro, aunque la opinión del entrenador es que preferiría quedárselo. "Hemos hablado algo con el club, pero muy por encima. La situación con Mario, desde mi punto de vista, está muy clara. Jonathan Barreiro está lesionado y, aunque está Augusto con el equipo, con Mario son cinco cupos. Las matemáticas son las matemáticas. Mario es un jugador del primer equipo pero también es un proyecto del club, hay que preguntarle más al club. Daré mi opinión, que ya la dije, sin cinco cupos no podemos jugar en la BCL y Jony aún está lesionado. Pero Mario también es un proyecto de club y hay que pensar en él", razonaba el entrenador.