Kameron Taylor vuelve a Girona

Unicaja se enfrenta al primer duelo de una larga racha de encuentros como visitante por la celebración de la Copa Davis de Gerard Piqué en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. Estos partidos pueden provocar que cambie su situación bastante de cara a su realidad en la clasificación de la Liga Endesa, pero el primero es un tanto especial para uno de los integrantes de la plantilla entrenada por Ibon Navarro.

Kameron Taylor regresa a su Girona querida. Vuelve a la que fue su casa y donde se reafirmó como jugador de baloncesto para un año después dar el salto a la entidad de la Costa del Sol. El jugador habló hace algo más de un mes de su paso por el cuadro catalán: "Probablemente, una de las mejores experiencias que he tenido en mi carrera. Me hice amigo de muchos aficionados, de personas del club. Sigo en contacto con mis compañeros de equipo y entrenadores, me trataban como si fuéramos una familia. Siempre amaré Girona, fue una experiencia increíble. También fue increíble ser compañero de Marc Gasol porque cuando era pequeño le veía jugando en la NBA, jugaba al NBA 2K y lo cogía en el videojuego. Así que cuando me pidió que estuviera en su equipo y me dio la opción de jugar a su lado, al principio no me lo podía creer. Pero conforme va avanzando la temporada, te das cuenta de que es solo un tipo normal, un compañero de equipo. Fue muy divertido".

Este regreso se da en un escenario idílico para él, ya que ambos conjuntos llegan en un gran momento y en puestos altos de la clasificación y con aspiraciones de asentarse en puestos de playoff y competir en la Copa del Rey de Málaga y, posteriormente, luchar por ser el mejor equipo de la mejor liga europea de baloncesto.