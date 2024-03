Khem Birch y la lanzadera ACB

Si el Unicaja bautizaba la semana pasada a Will Barton en Granada, ahora medirá a Khem Xavier Birch (Montreal, 1992), pívot con 298 partidos en NBA y todavía sumergido en el periodo de adaptación ACB, competición que aun tiene capacidad de reclutar jugadores de este pedigrí, dentro de un mercado amplio, mapa geopolítico baloncestístico con amenazas en Europa, ligas que ofrecen mucho dinero, y qué decir de Asia, territorio siempre bien pagado. Fuera de Estados Unidos, se mantiene la estima por la ACB, y ha podido aprovecharse Girona. Un movimiento interesante, jugador que reúne unas condiciones para jugar Euroliga pronto gracias a su versatilidad y físico. Además de su expediente, un 2.05 con argumentos para tres posiciones. Piezas de ese corte son muy estimadas en el mercado, pero tendrá que rendir en Fontajau, donde se actuó con celeridad por el canadiense, que acabaría firmando a principios de febrero. Se le relacionó incluso con la Euroliga para ya. Atractivo verle en el Carpena este sábado ante el Unicaja, aún sin explotar y donde una actuación notable abriría puertas.

Birch llega a Turquía en la 15/16 después de no ser drafteado, tampoco surtió efecto su temporada previa en Sioux Falls Skyforce, de G-League. Juega Muratbey Usak Sportif, que acabaría en play off de Turquía y donde Birch hace 10.4 puntos y 9 rebotes por partido, con 23 años. Ficha el año siguiente por Olympiakos, subcampeón de Euroliga esa temporada, con 7.3 puntos, 5.6 rebotes y 11.1 de valoración en una Euroliga ya con su formato actual. En la final ante Fenerbahce (80-64) fue el mejor de los griegos con 14 puntos. Fin de semana que marcaría una trayectoria aún precoz para cruzar el charco, ya como un jugador contrastado en Europa y aprovechando el vínculo con Estados Unidos. Tres temporadas y media en Orlando Magic, hueco en la segunda unidad y una carrera NBA con 17 minutos de media, siempre oscilando ese registro. Más de dos años en los Raptors; al aterrizar en Toronto, al final de la 20/21, tiene un tramo de 11.9 puntos, 7.6 rebotes y 30 minutos por partido, aprovechando ese momento en una franquicia con pocos alicientes deportivos por aquel entonces. Antes de arrancar esta temporada, se queda sin hueco al ser cortado por los San Antonio Spurs, aguardando por una oferta que no llegó, hasta la llamada de Marc Gasol, ya exclusivamente presidente de Girona al colgar las botas.

Junto a Melvin Ejim, hizo un gran Mundial de 2019 en China. 11,6 puntos, 7 rebotes y 17,8 de valoración en 5 partidos, que no permitieron a Canadá pasar de la primera fase, fuera de los pensamientos de Jordi Fernández en los últimos tiempos. Su impacto en ACB es reducido aún, solo cuatro partidos jugados y números aún discretos (7.3 puntos y 7.3 de valoración). Muy buen defensor, en su momento de los mejores de la Euroliga, y una energía que vendrá bien a Katsikaris y su bloque. Tiene ocho jornadas para que esta experiencia sirva de lanzadera en su carrera.