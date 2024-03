Cómo el Unicaja bautizó a Will Barton

Pablo Pin, técnico del Covirán Granada, habló en la víspera de su partido ante el Joventut de este domingo y se refirió al estadounidense Will Barton, último fichaje del equipo, que realizó su debut ante el Unicaja el sábado pasado, un encuentro ganado con solvencia por el cuadro malagueño pero con buenas impresiones del que fuera una década titular en la NBA.

“A Will le vino bien ese partido. Me dijo que no había visto un partido fuera de la NBA en su vida, y le avisé de lo que era jugar contra Unicaja, le puse en alerta en cuanto a nivel, ritmo de juego y nivel de contacto”, explicó el técnico granadino, que contextualizó cómo intentó mentalizar al jugador ante un rival como el cuadro malagueño: "Aquí hay gente que no ha ganado cien millones de dólares en su carrera pero que se gana el pan con su trabajo diario y que tienen que pelear mucho para hacer carrera. Jugadores con solvencia y calidad grande”.

“Hago una pequeña parte con él antes de cada entrenamiento” para que “poco a poco vaya viendo cosas. Ya sabemos lo que hace con balón, pero aquí es muy importante también jugar sin balón. Tiene muy buena disposición y nos va a sumar”, dijo sobre un Barton que debe ser una pieza importante para que el otro cuadro andaluz en la Liga Endesa permanezca en la categoría, para lo que batalla en la actualidad.

Indignado con el arbitraje

Al analizar el Covirán Granada-Unicaja, Pablo Pin apuntó al arbitraje. "Puede ser que la palabra sea indignado. Cuando pierdes de tanta diferencia, no quiero excusas. Que cada uno saque sus conclusiones. Hemos visto hoy una serie de una serie de cosas: la diferencia de criterio en contactos, reacciones o las faltas. El lunes no quiero excusas, que los jugadores empiecen a trabajar a tope", se mordía la lengua Pablo Pin. Por otro lado sorprendente ante un tanteo de 62-90. "No se si las palabras de Ibon ha tenido influencia. Fuera de eso, ya veremos si hemos sido perjudicados. El Unicaja ha hecho su juego, no lo digo para mal. La semana que viene jugamos un partido en el que hay que ir a por todas", explicaba antes de analizar lo baloncestístico