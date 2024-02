Ibon Navarro: "Encontramos la fórmula para ganar sin tener buenas sensaciones"

Noche intensa para Ibon Navarro, por los problemas que generó el Morabanc Andorra al Unicaja, pero por todo lo externo a lo baloncestístico. Controlando a la grada y tener que lidiar con un arbitraje que por momentos fue desconcertante. Pero se acabó ganando, en esa nueva muestra de encontrar el camino hacia el triunfo. "Creo que es una victoria de mucho mérito. Está claro que no hemos hecho el mejor partido defensivo en la primera parte, preveíamos que podía pasar. Hay que darle mucho merito a Andorra, ha jugado un partido espectacular. Se han repuesto a la baja de Madsen, con Tyson o Felipe. Ya vemos al nivel que están Harding y Montero, que si tienen un día, pueden ganar a cualquiera. Nosotros hemos ido a más. Nos han leído nuestra defensa en pick and roll, en el rebote, atacando en el uno contra uno... Muchas cosas bien. Un partido difícil porque tienen muchos jugadores de uno contra uno. Nuestro número de perdidas y el querer robar la pelota, les han dado ventajas fáciles. Algún tiro abierto y error. Pero tiene mucho merito el sacar partidos así, cuando no tienes buenas sensaciones. Con Gran Canaria y Joventut competimos, encontrando la formula para ganar, o frente al Tofas. Es la idea de estos partidos, que el equipo busque esa línea sin estar bien y frescos. El partido de hoy era muy complicado", analizaba el entrenador del Unicaja.

Para Ibon Navarro el conjunto andorrano "es el equipo que mejor ha jugado en el Carpena, y mira que perdimos con Valencia. Tenemos que saber que los equipos van a venir al Carpena con poco que ganar y mucho que perder, eso provoca que se vuelvan peligrosos. Te da un punto de confianza. Es el mejor que ha jugado aquí este año", insistía. Sí se mordía la lengua con los arbitraje, diferencia de tiros libres que se dobló (18 a 36 favorable a los visitantes), con 22 en contra en el tercer cuarto. "Hemos hecho muchas faltas. No me pinches, que sangro. Cada uno hace lo que tiene que hacer. Hemos llegado tarde a muchas cosas y creo que hemos hecho muchas faltas. Igual era un partido para que ambos tiráramos tantos tiros libres... No habremos estado tan bien como ellos", ironizaba el entrenador del Unicaja. "Nuestro primer cuarto es muy malo a nivel de intensidad. Recibimos 40 y acabamos con tres faltas. Cuando luego te quieres poner, te ven muchos contactos".

Desconocimiento en la lesión de Perry, que tuvo que abandonar el partido en el último cuarto por un problema físico. "Vamos a ver. Habrá que esperar. Me ha dicho que podía volver, pero le hemos dicho que no. Creo que era la rodilla, pero no estoy muy seguro". No es rodilla, sino una dolencia en el tobillo izquierdo. Otro condicionante adverso fue la mala gestión de Kravish con las faltas, algo recurrente en el pívot. "El problema con David es que le enseñamos que hay contactos que le pitan falta, pero a favor no. Y luego es muy difícil trabajar eso. Cuesta ver el porqué. Son situaciones que llega tarde. Hay otros que llegan tarde, pero tienen la habilidad en que no se ve, el no meterse en el cilindro. Estamos en ello. Trabajando con él.