Liga EBA: El Colegio El Pinar gana en La Zubia y toca la fase de ascenso

La jornada 20ª del Grupo D-A de la Liga EBA reservaba duelos muy interesantes para los equipos malagueños en liza. En la parte de arriba, el Colegio El Pinar jugaba un partido trascendental en La Zubia y consiguió una victoria (59-72) que le deja líder y con un pie en la eliminatoria previa de la fase de ascenso, algo inesperado antes de comenzar la temporada, a dos jornadas para el final de la campaña regular. El conjunto de Alhaurín de la Torre se coloca con un balance de 14-6 tras un último cuarto (17-26) en el que sentenció el encuentro. Carlos Cobos (19 puntos, 10 rebotes y cuatro asistencias) volvió a ser el referente alhaurino, bien secundado por Pablo Ibáñez (17 puntos y seis rebotes) y Anyi Martín, con nueve puntos, cinco rebotes y tres robos (13 de valoración).

En Los Guindos había un derbi en la zona baja entre el Unicaja y el Hospital Ochoa CB Marbella, que tuvo muchas alternativas pero que se acabaron llevando los visitantes, que han reaccionado de la mano de Rai López, que en su día fuera figura de la cantera cajista como jugador. El CB Marbella tenía el partido bien perfilado al descanso (33-44), pero el Unicaja respondió con un tercer cuarto en el que subió la intensidad y utilizó defensas zonales para dejar un parcial 14-3 en los 10 minutos de partido. Tuvieron opciones para macharse los jóvenes cajistas, pero no lo hicieron. Y el CB Marbella no perdonó. Con otro ex canterano cajista, Lucas Muñoz, como desatascador, con dos triples claves consecutivos, los azulones aceleraron y ya no hubo manera para el Unicaja, que está acusando las bajas (Mena, Saint-Supéry, Moeller, Bamadu...) y que juega con varios cadetes habitualmente. Hugo Vázquez (16 puntos) y Rubén Vicente (15) fueron los máximos anotadores locales, con nueve rebotes de Badji. En el CB Marbella, 18 puntos y seis rebotes de Tucker y 12 tantos y ocho rechaces de Barnes, con la distinción de Lucas Muñoz (nueve puntos, siete rebotes y cinco asistencias). Con este resultado, ambos equipos se quedan con un balance de 7-13 en la novena posición, pero con el average ganado por los marbellíes, que se impusieron en los dos partidos. Acumula seis derrotas seguidas el filial.

El Benahavís consiguió en Melilla (60-65) una victoria clave para escaparse de la zona de descenso (8-12 ahora de balance). Adrián Mayor lideró con 19 puntos el triunfo en la ciudad norteafricana, con doble doble de Mapaga (11 puntos y 10 rebotes) y 17 rechaces para José Antonio Muñoz.

Por último, cerró la jornada el Novaschool. En Añoreta, cayó (62-76) con el Vikingos Syngenta en un duelo que se rompió entre el segundo y tercer cuarto (19-43 de parcial). Rubén Salas y Óscar Díaz fueron los máximos anotadores, con 14 puntos, con 11 rebotes y 15 de valoración de Chema del Río. Los de Francis Trujillo quedan con un balance de 8-12.