Lluís Costa, la moda ACB llega al Carpena

Lluís Costa Martínez (San Just Desvern, 1993) ha supuesto un soplo de aire fresco en la ACB. Se mira a Granada con atención por el cerebro catalán, el jugador de moda en la Liga y que ahora llega a Málaga. La eclosión de Costa coincide con el estancamiento del baloncesto español en creadores de juego; vienen generaciones sublimes, pero no tantos jugadores hechos y de nivel. Opciones altas, sobre el papel, para ser llamado por Sergio Scariolo para la Ventana de febrero. De una carrera que hasta hace un trienio era de picar piedra en LEB Plata, con paso previo ACB por Manresa, Betis o Monbus Obradoiro, hasta ser el mejor base nacional del siglo XXI a nivel estadístico. Por encima de nombres como José Manuel Calderón, Ricky Rubio, Sergio Rodríguez o Carlos Cabezas, jugadores tan estratosféricos que no alcanzaron los 17 de valoración que promedia Lluís Costa en esta fase de temporada, ya camino de consumir la primera vuelta. Y más meritorio aún en una ACB tan competida y de exquisito nivel como la actual. El récord de una temporada completa es de Calderón en la 2004/05, con 15.6 de valoración. Va en progresión de pulverizarse.

Criado en La Masía, deslumbra en la capital nazarí a sus 30 años. Oro con España en el Europeo Sub-16 de 2009, con el excajista Jaime Fernández como MVP, Dani Díez o Álex Suárez; también tres veces campeón nacional en las categorías inferiores del Barça. Hizo recorrido en LEB Oro por Huesca, Burgos o una etapa frustrada en Hungría en 2019. Es una trayectoria sorprendente, por cómo el baloncesto en ocasiones te prepara un ecosistema ideal, como el que ha encontrado el catalán en Granada, capitán en el bloque talentoso de Pablo Pin, pero por encima el gran descubrimiento de la temporada. Esa llamada llegó a tiempo en 2020, primera fase de pandemia, y una carrera de Costa que no permitía explorar territorio ACB. "Dije: 'Hasta aquí hemos llegado'. Me habían echado de Hungría, me había cortado el Betis, me costaba encontrar mi sitio. Tengo 30 años y con 27 estaba en el filial del Barça, en LEB Plata. Ahí prácticamente mi carrera estaba medio finiquitada. Y además explota el covid. Lo hablé con mi familia y amigos, que si no me llegaba nada suculento, lo dejaba. Me llegó la oferta de Granada y era lo que yo exactamente buscaba. Y encima tuve la suerte de caer de pie", reconocía Costa hace unas semanas en Solobasket. Encaje inimaginable por alcanzar esas cotas. "Escuché tanto que no valía para ACB que me lo acabé creyendo. Al final piensan que esta no es mi liga. Llega un punto que dices que la LEB es mi liga y ya está. He conseguido cuatro ascensos que también es muy difícil de conseguir. Lo que pasa es que siempre miras lo que tienes por encima. Empecé a disfrutar de ello, a pasármelo bien y así fue como llegó mi mejor momento", apuntaba en otra entrevista en Ser.

Exprimiendo su momento al máximo y un recorrido que es difícil visualizar. Son 13.9 puntos, 5.3 asistencias, 50.8% en tiros de dos y 40% en triples, números de superestrella de la Liga. En siete de trece jornadas superó los 20 de valoración. Tercer mejor pasador de la competición, por detrás de Dani Pérez y Campazzo. Flecha hacia arriba que perdura y que permite al Covirán Granada eludir el descenso, en una temporada donde la permanencia se proyecta durísima. Jugador no excesivamente corpulento (1.87 metros) con un catálogo completo y que permite infinidad de registros a los granadinos, dentro de una estructura corta, de hecho Costa (29), Thomasson (31) y Cheatham (31) están en el top-5 de jugadores con más minutos. Fórmula que hasta el momento da rédito. "Es una alegría muy grande verlo cómo está jugando, a estas alturas es el mejor base de la Liga", decía Ibon Navarro en la previa del Unicaja-Covirán. La competición aún busca un antídoto, nombre habitual en los balances del fin de semana. Examen para Alberto, Perry y un perímetro malagueño que estará exigido. Interesante ver cómo se desenvuelve el gran fenómeno ACB en el Carpena.