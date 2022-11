El Logroño asalta Los Guindos (60-66)

Dura derrota del Unicaja Mijas en Los Guindos. El Bosonit Unibasket de Logroño asaltó la cancha malagueña para sumar la quinta victoria de la temporada e infligir la misma cifra de derrotas en el casillero del club cajista.

Le pasó demasiada factura a las de Jesús Lázaro el primer cuarto, en el que las locales encajaron un parcial desfavorable de 13 a 22. A partir de ahí, les tocó remar el resto del encuentro. Al descanso, el Unibasket había ampliado la renta a los 11 puntos (27-38). Tras el paso por vestuarios, se vio la mejor versión de las malagueñas, pero no fue suficiente para remontar. El Bosonit no se dejó ir e igualó el parcial del tercer periodo, a 16 puntos, manteniendo la misma ventaja que al descanso (43-54). Ya en el último cuarto redujeron ventaja las de Jesús Lázaro. Aun así, el parcial de 17 a 12 favorable para las malagueñas no fue suficiente para igualar el marcador y la victoria cayó del lado visitante.

Lucía Martínez fue la punta de lanza del conjunto riojano, cuajando un partido espectacular con 22 puntos. Su gran acierto desde el perímetro (4/8 en triples) decantó el encuentro. Martínez estuvo respaldada por Carla Zabala con 11 puntos, y María Gonzalez, que no tuvo el día de cara al aro, pero repartió seis asistencias. Por parte de la malagueñas, Carmen Ruiz fue la mejor en anotación con 17 tantos, con un 56% en tiros de campo. Salomé García, que venía de liderar la victoria en Coruña, aportó 14 tantos, aunque no estuvo fina en los porcentajes de tiro. Fatou Filor cuajó dobles figuras con 12 puntos y 10 rebotes, pero le penalizaron las cinco perdidas de balón en la valoración. Viendo el encuentro desde la grada había varios miembros del staff cajista, el entrenador de la primera plantilla Ibon Navarro, el director deportivo Juanma Rodríguez, el entrenador de la cantera Manolo Bazán, el fisioterapeuta Javi Guerra y el responsable de material Diego Ruiz.

Quinta derrota de la temporada para las malagueñas, que no están teniendo un inicio de competición sencillo. Las sensaciones fueron buenas en la derrota ante el invicto Tirso Incentro y la cómoda victoria en Coruña les daba algo de margen, pero aún tiene trabajo por delante Lázaro para pulir al equipo. Por el momento, llega un parón de dos semanas en el que el equipo continuará con los entrenamientos, que el entrenador malagueño valoraba positivamente antes del encuentro. El 27 de noviembre volverá la Liga Femenina 2 para el Unicaja Mijas recibiendo la visita del Magectias Contra Violencia de Género.