López Nieto: "Rubén Guerrero jugará el domingo con el Unicaja en Sevilla"

Antonio Jesús López Nieto, presidente del Unicaja, estuvo en los micrófonos de Radio Marca Málaga después de la presentación de Carlos Cabezas y Berni Rodríguez como embajadores de la entidad cajista. Se refirió a la compensación del Consejo Superior de Deportes por la falta de taquillas de la temporada 2019/20. "Es algo público y notorio por ser una subvención. Viene dada de las taquillas del año 19/20. Hay que agradecer a la anterior directiva la gestión, y ahora hemos podido retomar esas cuentas y hemos estado peleando esta situación. Todo se declaró muy bien y por eso somos los terceros en recibirlo, unos 600.000 euros a los que descontar unos 100.000 de PCR y otras cosas derivadas del COVID. En total 507.000, que se han conseguido por hacer bien las cosas desde el pasado. Teníamos presupuestado 320-325. El buen trabajo administrativo del equipo de Eduardo García presentó cuentas que se mandaron al CSD, las cuentas estaban muy bien hechas", decía reconociendo que había que apuntarlo en el haber del anterior Consejo.

"Eso no quiere decir que esté vinculado con los fichajes", incidía el presidente cajista: "Siempre estamos en el mercado, siempre estamos en el mercado. No ha ocurrido ni va a ocurrir nada. Rubén Guerrero va a jugar el domingo con la camiseta del Unicaja en Sevilla. ¿Que Rubén en un momento determinado puede querer más minutos? Eso lo dirá su agente, pero nosotros estamos en el mercado sin prisa ni pausa. Esto no va a alterar nuestra política de fichajes. Si se ficha algo, que no lo sé porque es cosa del director deportivo y el entrenador porque consideran que es importante, el presidente sólo dirá si es viable económicamente. Si viniera una oportunidad excelente, la estudiaríamos. Si viniera una oportunidad excelente podríamos estudiarla, pero no más. No están vinculados esos 500-600 mil euros. Hemos mejorado en otras parcelas de patrocinios que tampoco vamos a vincular a un fichaje inminente. No puedo decir que no se vaya a fichar, pero debe ser una situación óptima, para mejorar, pero la filosofía es con nuestra gente”.