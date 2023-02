Málaga se posiciona para albergar la Final Four de la Basketball Champions League

Este fin de semana se celebró en San Cristóbal de La Laguna la Final Four de la Copa Intercontinental. El Lenovo Tenerife se proclamó campeón después derrotar al Sao Paulo brasileño en la final del torneo. Allí estuvo la plana mayor de la FIBA y de la BCL presenciando el desenlace, previsible por la superioridad mostrada por el equipo de Txus Vidorreta.

Uno de los temas de conversación en Tenerife era cuál sería la sede de la Final Four de la BCL en 2023, del 12 al 14 de mayo está prevista. Patrick Comninos, CEO de la competición, ha repetido en los últimos años que la idea era llevar el evento a sedes neutrales, sin necesidad de que uno de los participantes fuera el organizador, para ganar presencia y darle empaque. Pero a mediados de febrero no hay notificación oficial y la idea ahora más probable es que sí sea uno de los finalistas quien albergue la resolución de la competición. Los hipotéticos terceros partidos de los cuartos de final se disputarían 18 y 19 de abril, quedaría menos de un mes para la celebración. Pero, antes de que fuera el año pasado elegida Bilbao, fue el modus operandi empleado por la organización supranacional.

Diario de Avisos, medio canario, publicaba que Málaga será la sede de la Final Four en el caso de que el Unicaja esté presente en ella. Aún queda un trecho importante para llegar, rematar una clasificación bien encarrilada pero que se ha alterado por el terremoto de Turquía, que obligó a suspender el duelo ante el Galatasaray y comprimir el calendario jugando dos encuentros, martes y jueves, después de las ventanas. Precisamente, Estambul era señalada como una de las favoritas, aunque con el terremoto y con todo el país volcado logísticamente, y también sin la garantía de presencia de equipos turcos en la fase final, es más complicado. También se apuntó a la ciudad polaca de Lublin, que entró como patrocinadora fuerte en la competición, pero está cerca de la frontera de Ucrania.

Según las fuentes consultadas por este periódico, la posibilidad de que Málaga sea sede en el caso de que el Unicaja llegue a la Final Four existe y la ciudad está bien posicionada. En las seis ediciones, las sedes han sido Tenerife, Atenas (dos veces), Amberes, Nihzny Novgorod y Bilbao. La idea era diversificar y no repetir país, pero es cierto que nuestro país está considerado como un gran mercado baloncestístico del continente. Y que la presencia del Unicaja en una Final Four sería una garantía de éxito de público y seguimiento en la ciudad. Sería también un extra de motivación (que hay que canalizar bien) para el equipo y daría también la posibilidad de que el club malagueño ganara por primera vez un título en casa (los anteriores fueron en Vrsac, Zaragoza, Vitoria y Valencia). Aunque eso es adelantarse demasiado a los acontecimientos. Queda mucha tela por cortar aún.

La sintonía con la FIBA es buena y el ente pudo comprobar la capacidad organizativa de la provincia en el pasado Mundial sub 17 que tuvo al Carpena como sede final tras la primera fase en Marbella y Alhaurín de la Torre. El respaldo de las instituciones para atraer eventos deportivos, en el caso del baloncesto especialmente, está latente, como en el Torneo Centenario de la FEB que albergará Málaga del 11 al 13 de agosto con España, Estados Unidos y Eslovenia. Dos semanas después de la Final Four son las elecciones municipales.