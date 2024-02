Manolo Bazán evalúa la Minicopa del Unicaja: "De menos a más, un último partido tremendo"

Manolo Bazán, entrenador del Unicaja infantil y el decano de los entrenadores de la Minicopa, hablaba después del partido por el tercer puesto en el que su equipo se impuso con rotundidad al Valencia Básket. "Es un balance positivo, hemos ido de menos a más. En el primer partido ante el Manresa y sobre todo el del Joventut tuvimos demasiada tensión, era el partido que nos llevaba a semifinales. En la primera parte ante el Barça, pese a la diferencia que hubo, me gustó la intensidad del equipo. Hicimos un muy buen partido ante Valencia, nos quitamos esa tensión que teníamos. Estuvo más igualado al inicio y al final sacamos una diferencia que no es real porque Valencia tiene muy buen equipo y lo que han conseguido los chavales fue por estar ahí los 40 minutos a tope", decía el técnico cajista, que recordaba que "en el segundo tiempo contra el Joventut estuvimos presionados, ellos se metieron y estuvimos más ajustados aunque al final lo sacamos y eso nos liberó un poco. Lo del Barcelona teníamos nuestra esperanza pero era luchar contra algo imposible. Pese a ello, el primer tiempo me gustó el nivel que ofrecimos. El Barça está a otro nivel en físico y todo, un pasito por encima de un Madrid que también es muy bueno. Hay cosas con las que no se puede luchar, el físico, la intimidación y lo que condiciona los partidos. El balance es muy positivo y hemos hecho un último partido tremendo. Lo que han hecho los chavales contra Valencia después de cuatro partidos compitiendo ha sido excelente".

"Tengo un segundo que telita, los tiene organizados, a ver si le puedo organizar una, pero no me dejan... Es lo que tocaba, se toma bien. Jugar en casa se nota, el ambiente, la animación... Se notó en los primeros días", bromeaba Bazán, bañado en agua después de que sus jugadores lo metieran en la ducha tras la victoria. Ahora, "al fin de semana que viene, tenemos dos partidos de liga cadete para ser segundos. Para mayo y junio el Campeonato de Andalucía y España".