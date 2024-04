Mario Saint-Supéry y Francis Alonso brillan en LEB Oro

Mario Saint-Supéry había caído lesionado la semana pasada durante el partido del Tizona Burgos. "El base malagueño sufrió un esguince de tobillo izquierdo tras una entorsis del mismo, y una contusión peronea en el tobillo derecho. Saint-Supéry será baja y su progresión marcará los plazos de recuperación", decía el parte médico del club burgalés sobre el jugador propiedad del Unicaja. Pero la recuperación del aún jugador en edad junior fue rápida y pudo ayudar a su equipo a conseguir una gran victoria, una más, esta vez en Valladolid, por un contundente 63-94. Un equipo muy vistoso y que practica un baloncesto vertiginoso en el que el malagueño se siente muy a gusto.

En 17 minutos en pista, Saint-Supéry firmó 13 puntos (2/6 en tiros de dos, 2/4 en triples y 3/4 en libres), cinco asistencias, cuatro rebotes y 16 de valoración, compartiendo la máxima anotación de su equipo. Por encima de sus ya de por sí excelentes cifras de un jugador que acaba de cumplir 18 años. Y, más allá de las cifras, una sensación de estar plenamente adaptado a una categoría bastante dura, en un contexto de equipo muy favorable a sus características. "Creo que la LEB no le ha respetado y ahora que le empiezan a respetar ya es tarde porque está muy suelto, no tiene miedo a equivocarse, ahí Diego [Ocampo] está haciendo un trabajo fantástico. He dejado de ver dos partidos de Euroliga por ver al Tizona. Aparte de por ver a Mario porque me divierto. Me parece muy entretenido", decía Ibon Navarro, que sigue de cerca su evolución.

No fue la única gran actuación malagueña en la jornada de la LEB Oro. En la victoria del Movistar Estudiantes (67-81) en Cantabria, Francis Alonso sigue firmando notables números desde su regreso de la lesión de rodilla que le tuvo tres meses fuera. Firmó 17 puntos, tres asistencias y dos rebotes para 23 de valoración en el triunfo madrileño. Menos protagonismo para otro jugador cedido por el Unicaja, Yannick Nzosa, que jugó cinco minutos, en los que metió dos puntos. Coruña es líder con 24-7, siguen Tizona Burgos, San Pablo Burgos y Força Lleida con 23-8 y Movistar Estudiantes, con 22-9.

Intervinieron también dos malagueños, Javi Rodríguez y Gody Dike, aunque de manera testimonial (dos minutos cada uno), en la derrota del Hestia Menorca, que peleaba por el último puesto de play off, con el Fuenlabrada (85-88). Ambos han reforzado en el tramo final de la temporada al cuadro balear. El primero tras jugar la campaña en el equipo vinculado de Liga EBA y el segundo después de acabar su periplo en la NCAA.