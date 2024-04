Tyson Pérez, Mario Saint-Supéry, Yannick Nzosa... Así les fue a los cedidos del Unicaja

El Unicaja monitoriza a los jugadores que tiene cedidos en clubes de ACB y LEB Oro. Esta semana el principal destacado fue Tyson Pérez, que este verano firmó hasta 2027 con el equipo malagueño aunque se quedó cedido en su club de origen, el MoraBanc Andorra.

Pese a la derrota de su equipo (97-92) en la pista del Gran Canaria, el hispano dominicano realizó un gran partido, con 23 puntos (11/14 en tiros de dos, 0/2 en triples y 1/4 en libres), además de nueve rebotes para 24 de valoración. Junto a Montero y Harding (24 puntos cada uno) sostuvieron el ataque andorrano, pero no fue suficiente para el triunfo. Además, dejó un par de mates espectaculares en el partido. El Andorra tiene un balance de 10-19, con tres victorias de margen sobre el descenso (lo marca el Obradoiro, con 7-22) y puede asegurarse en breve la permanencia por una temporada más.

Pérez ha jugado 17 partidos sólo esta temporada porque ha tenido un par de lesiones que le hicieron perderse varios partidos. Promedia 23 minutos por partido, con 11.4 puntos (62% en tiros de dos, 18% en triples y 67% en libres), con 7.1 rebotes y 15.2 de valoración. Es el máximo reboteador de la competición, aunque no aparece como tal aún por no haber jugado dos tercios de la competición en las estadísticas oficiales.

Más abajo, en la LEB Oro. No fue un buen día particular para Mario Saint-Supéry justo la jornada que cumplía la mayoría de edad, 18 años, pero el Tizona Burgos derrotó al Melilla (89-74) y sigue segundo en la tabla de LEB Oro. El malagueño jugó nueve minutos, en los que no anotó (0/5 en tiros de dos y 0/1 en triples) y acabó con -9 de valoración. Las faltas volvieron a quitarle tiempo de juego. Había encadenado varias actuaciones muy llamativas. En 12 partidos en la LEB Oro promedia 10 puntos (49% en tiros de dos, 42% en triples y 83% en libres), 2.2 rebotes, 2.3 asistencias y 9.4 de valoración, cifras anormales para un jugador aún en edad junior. De hecho, sus compañeros de generación ganaron el título andaluz este domingo en Rincón de la Victoria.

En Madrid se veía un duelo de la parte alta entre el Movistar Estudiantes y el Gipuzkoa Básket (90-81). En el equipo local está cedido Yannick Nzosa, que sólo estuvo cinco minutos en pista esta vez. La llegada del argentino Francisco Caffaro le debía quitar minutos y, aunque en los anteriores partidos el congoleño lo hizo bien, esta vez tuvo poca presencia en pista. Quien sí tuvo protagonismo fue el malagueño Francis Alonso, que fue el máximo anotador del partido, con 20 puntos. Regresado de su lesión de rodilla, el malagueño parece estar en un buen estado para el tramo decisivo de la temporada. Carlos Suárez, capitán cajista varios años, también jugó, con 2 puntos y cinco rebotes.

En otro duelo clave por la salvación, Amics Castelló y Hestia Menorca se enfrentaron (83-84). En el bando local volvió a destacar el canterano cajista, que ahora pertenece al Estudiantes, Rubén Domínguez, con 21 puntos. En los menorquines estuvo Gody Dike, que da sus primeros pasos en el profesionalismo tras acabar su etapa universitaria, y firmó dos puntos y dos rebotes.