Mario Saint-Supéry liderará a España en el Europeo sub 18

Anunciada la lista de España para el próximo Eurobasket sub 18, que se desarrollará en Tampere (Finlandia) del 27 de julio al 4 de agosto. Una de las citas importantes del verano en clave Unicaja al aparecer Mario Saint-Supéry, que destaca en esa convocatoria de 17 jugadores, junto a Hugo González, jugador del Real Madrid y coetáneo al malagueño, de la mano en muchos campeonatos con las categorías inferiores de España y ambos llamados a liderar esa transición que exige el baloncesto español, junto a los Aday Mara, Lucas Langarita o Izan Almansa, algunos proyectos que se están cocinando. Saint-Supéry ya jugó el pasado verano este Europeo sub 18 siendo junior de primer año, plata obtenida en Niis (Serbia), donde fue de los más destacados del combinado de Javi Zamora, que repite como seleccionador. Fue el mejor de España en esa final por el oro que se pierde con Serbia. Ahora, después de una gran cesión en Tizona Burgos, se posiciona a MVP de este Europeo sub 18, dependiendo de la trayectoria de España, que debería aspirar a medalla. Saint-Supéry fue MVP del Europeo sub 16 en 2022, un año después lo sería Guille del Pino, ahora preconvocado para el Mundial sub 17 con Rubén Salazar.

España sub 18 iniciará la concentración el próximo 29 de junio en Logroño. Son las semanas que tendrá Mario Saint-Supéry para descansar después de un final de curso exigente en Burgos, temporada además larga, de cambios bruscos y emocionalmente fuerte, como esa llamada de Scariolo para la absoluta en la pasada Ventana, es verdad que para complementar el trabajo en los entrenamientos, pero compartiendo pista con jugadores como Ricky Rubio. Un torneo en la localidad francesa de Bellegarde, que servirá de preparación, del 5 al 7 de julio; otro en Logroño, del 19 al 21. Momento para partir a Finlandia.

Daniel Sierra y Luna Calleja, con España sub 15

Cerca de concluir la actividad de clubes en la temporada 23/24 y a la vuelta de la esquina un verano activo para los canteranos del Unicaja, nuevamente con previsiones de medallas internacionales. La FEB anuncia las convocatorias de las sub 15, no para el Europeo, que se disputará en agosto, sino el Torneo de la Amistad, de preparación para esos campeonatos continentales, del 5 al 7 de julio en Varese (Italia). Aparecen el escolta Daniel Sierra, del equipo cadete del Unicaja, esta temporada bajo las órdenes de Chiki Gil, hace unas semanas séptimo en el Campeonato de España en San Fernando; y la también escolta Luna Calleja, aún saboreando la gran plata nacional recientemente en Santiago de Compostela, final perdida ante el Spar Gran Canaria pero con un subcampeonato de tremendo valor. Ahora viene el premio. La concentración arranca el próximo 30 de junio en Azuqueca.