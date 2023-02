"Markus Howard es el mayor talento ofensivo de Europa"

Shane Larkin, Mike James, Darius Adams o ahora Markus Howard. Suele tener Baskonia buen olfato a la hora de firmar bases, muchos de ellos sin explotar, con un caudal ofensivo enorme y que tienen incidencia desde el primer día. La lista es amplia, pero hasta ahora nadie se asemeja a lo realizado por Howard en estos meses, un jugador con unas características únicas en Europa y que vendrá al Carpena este domingo, sin duda uno de los mayores alicientes. Ibon Navarro habló del '0' baskonista en la previa.

"Es el que más talento ofensivo tiene de la ACB y Europa. Un jugador ahora mismo muy de moda. El primer Larkin que vimos hace años quizás no tenía el impacto en el juego de Markus Howard, un jugador que es capaz de hacer 30 puntos en 17 minutos, con un uso de posesiones tan alto y exitoso, es muy complicado. Le pones un jugador pequeño y móvil, genera el espacio para tirar; con un un jugador más grande ataca el uno contra uno; alguien atlético y agil, y es capaz de ir contra él y forzar el contacto... es un jugador complicado de parar. La opción del francotirador en la grada no se contempla porque no se pueden pasar armas de fuego (risas). Lo que está claro es que no puede ser solo cosa de un defensor, tenemos que hacer un buen trabajo en equipo y limitar otras cosas. Sabemos que si está inspirado Howard, es muy difícil, pero lo será más si no controlamos a Giedraitis, Marinkovic, Thompson, Enoch, Hommes. Él es capaz de anotar contra muy buenas defensas, al máximo nivel, que eso no nos reste energía ni frustración, sabiendo que nos estamos enfrentando a un equipo que tiene ese tipo de jugadores, pero intentar limitar en la medida de lo posible otras cosas que sí podemos controlar para que podamos estar en el partido. Ellos tienen rachas de anotación tremendas, cuando cogen confianza es difícil volver a los partidos", radiografiaba el vitoriano.

Está en 15,8 puntos por partido en Liga Endesa y un 44,7% en triples, pero es de esos jugadores que aparece casi siempre en los días grandes. Su carta de presentación fue ante el Unicaja, una auténtica pesadilla para el conjunto malagueño en aquella primera jornada de competición, donde 15 puntos en el segundo cuarto cambiaron el panorama por completo. Viene de meterle 30 puntos a Casademont Zaragoza en 19 minutos, la primera vez en la historia de la ACB que un jugador alcanza la treintena en menos de veinte minutos. Alguien especial y que no debería durar mucho en Vitoria.

¿Y de dónde ha salido este Markus Howard? Criado en la Universidad de Marquette, donde en su última temporada fue el máximo anotador de la NCAA (27.8), militó en los Denver Nuggets en las últimas dos temporadas, ambas con un papel reducido en la franquicia de Colorado. A sus 23 años busca la fórmula de revalorizarse en Europa y el volver por qué no a la mejor liga del mundo, una fórmula habitual.

Hasta ahora el Unicaja ha contado con antídotos para frenar a jugadores de este perfil, Shannon Evans o Kyle Guy, entre otros, pero no se ha encontrado aún con alguien de estas dimensiones. Es un reto mayúsculo, y por ahí pasarán gran parte de las opciones ante los de Joan Peñarroya, la última prueba, y de qué nivel, antes de la Copa del Rey de Badalona. Un partidazo de gran cartel, con tipos singulares como Markus Howard, otro conejo de la chistera que se saca Baskonia.