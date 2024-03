Nuevo horario para el Unicaja - Casademont Zaragoza

Por ajustes de programación el partido entre el Unicaja y el Casademont Zaragoza del próximo sábado 13 de abril se disputará finalmente a las 21:00 horas en el Martín Carpena. El duelo ante los aragoneses corresponde a la jornada 29 de la Liga Endesa, en la que el equipo malagueño marcha en segunda posición mientras los de Porfi Fisac están metidos en zona media aunque no se pueden tranquilizar porque los equipos de abajo están ganando partidos y reforzándose.

El encuentro será con los play off de la BCL en marcha, aún con fechas y horarios concretos por determinar a expensas del sorteo de este jueves. En teoría, uno de los partidos menos complicados que le quedan hasta el tramo final de temporada a los de Ibon Navarro, pero ya se sabe que no hay rival sencillo. Véase lo que le ocurrió el pasado fin de semana al Barcelona ante el Breogán, que había caído la semana anterior ante el Unicaja en Lugo antes de asaltar el Palau. Además, el Casademont fue uno de los pocos equipos que derrotó al club malagueño esta temporada, en el arranque de la temporada, con un duelo que no fue bueno en el Príncipe Felipe.