Ognjen Kuzmic: "Puedes rendirte o luchar; la decisión fue fácil"

Las desgracias se cebaron con Ognjen Kuzmic en los últimos tiempos. El canterano del Unicaja se marchó a la NBA, a Golden State Warriors, donde llegó a participar de uno de los anillos de Curry, Thompson y compañía. Regresó a Europa y se torció el camino. Una grave lesión de rodilla en el Madrid, operación, recuperación que le hizo perderse dos años, un accidente automovilístico el verano pasado que le tuvo muy grave, la muerte de su padre... Kuzmic reflexionaba en el portal serbio Zurnal sobre lo que ha vivido ahora en un parón por el coronavirus tras regresar a competir con el Estrella Roja.

"¿Qué puedo decir sobre todo esto? Si hubiera podido prescindir de ello, claro. Pero qué hacer. Es pasado. Lo importante es que dejé todo eso atrás. Intento no volver demasiado a todo lo que ocurrió. Pero sí me sirve para aprovechar la experiencia que he adquirido. Ahora ha llegado este virus, que lo ha paralizado todo. Al final, todo se reduce al hecho de que la familia es un pilar de la vida", reflexionaba el pívot serbio, que fue traído a Málaga por la mediación de Kosta Jankov. Tras formarse en el Clínicas Rincón y una cesión al Joventut, dejó una buena cantidad de dinero aunque sólo jugó un partido con el Unicaja.

"Lo que sea que piense y cualquier conclusión a la que llegue, no puedo retroceder en el tiempo. Ciertamente no dejé que eso me detuviera de ninguna manera. Puedes rendirte o luchar. La decisión fue fácil para mí. Lo más difícil es regresar físicamente y luego mentalmente. Y para eso necesitas la ayuda de unos y otros. En cada prueba tuve el apoyo de mis seres queridos y eso me ayudó a ganar. La familia me ayudó a mantener la cabeza. Eso depende de ti", cerraba el pívot, que compartió piso en Málaga con Álex Abrines.