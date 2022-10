Osetkowski, en el mejor quinteto de la BCL en el mes de octubre

El buen arranque de competición continental del Unicaja también tiene reconocimiento individual. Dylan Osetkowski ha sido incluido por la BCL en el mejor quinteto del mes de octubre. Con 15,5 puntos y 5,5 rebotes, el pívot cajista está entre los cinco más valorados de la competición junto a Errick McCollum, Joe Ragland, TJ Shorts y Matt Mitchell.

Los malagueños son primeros del grupo G, con dos victorias y ninguna derrota, y reciben este miércoles la visita del PAOK. De esa imbatibilidad tiene parte de culpa Dylan Osetkowski, que ante Sassari sumó 17 puntos con cuatro triples sin fallo, mientras que en el encuentro ante Dijon aportó 16 tantos. El de California también se está empleando bien en la Liga Endesa, siendo el primero en superar los 100 puntos esta temporada. Entre ambas competiciones promedia 11,2 puntos, el que más en la plantilla cajista.

🚨 Five players from five different teams made it to the Team of the Month! Who will claim MVP of October honor? #BasketballCL