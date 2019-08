España sub 16 acabó la primera fase del Europeo invicta tras una victoria solvente ante Israel (74-55). El equipo español dominó desde los primeros compases, ganaba por 10 puntos al descanso (42-32) y fue extendiendo su diferencia hasta la frontera de los 20 puntos.

El canterano cajista Pablo León fue uno de los chicos más destacados en el triunfo español. El pívot formado en Los Guindos sumó seis puntos (3/4 en tiros de dos), 10 rebotes (cinco de ellos en ataque), un robo y un tapón en 14 minutos en pista. Sumó 15 de valoración, el que más del equipo junto al también ex canterano cajista Rubén Domínguez (12 puntos y cinco rebotes) e Iñaki Ordóñez.

Mientras, el otro jugador del Unicaja en este torneo, Pablo Tamba, tuvo cancha en los minutos finales, con ocho minutos. Sumó dos puntos, tres rebotes y una asistencia.

Tras la plata en el Europeo sub 20 y el oro en el sub 18, los sub 16 se posicionan bien ante la fase de cruces. Jugará este martes ante Alemania en los octavos de final. El rival perdió sus tres partidos en un grupo con Italia, Rusia y Croacia, pero por diferencias cortas (tres, cinco y ocho puntos, respectivamente), así que no hay margen para las confianzas.