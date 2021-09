Un trofeo para rematar una gran semana (73-69)

Una semana en la que el Unicaja ha sacado músculo como club, emitiendo una imagen muy potente en el homenaje a una leyenda como Carlos Cabezas, el equipo también ha dado pasos en su crecimiento. En un partido que en la segunda parte pareció ser ya un encuentro oficial ante el UCAM Murcia, por cómo los equipos competían, por cómo apretaba el Carpena, que tarareaba el mítico Whatever you want de Status Quo, un síntoma de que se lo estaba pasando bien. Cuando se consiguió la victoria, se celebró con una ovación. Es pretemporada, pero al menos la gente que acudió al Carpena está ya con el chip competitivo cercano. 73-69 venció el Unicaja para adjudicarse el Trofeo Costa del Sol por delante del Real Madrid y los pimentoneros. Con Jaime Fernández como máximo anotador (14 puntos), con cinco jugadores con 10 puntos o más.

El UCAM Murcia es un equipo físico y atlético, que se empleó con su habitual fortaleza. La nota negativa fue la posible lesión grave de Sadiel Rojas, que se dolía mucho de una rodilla y debió salir a hombros tras un choque. La proverbial competitividad del equipo murciano elevó el ritmo y en la segunda parte ya hubo contactos de competición oficial, no frecuentes en pretemporada. El partido se enmarañó un tanto. Y aunque no fue precioso para el espectador, quizá le dio un valor añadido por lo que fue una mejor simulación de un partido oficial.

El Unicaja dominó desde el primer cuarto, aunque el UCAM siempre estuvo ahí. Bordeó los 10 puntos en alguna ocasión el cuadro malagueño, pero siempre regresaba el cuadro pimentonero, que hizo bastante daño en el rebote de ataque. El protagonismo estaba bastante repartido en los de Katsikaris. Nzosa subió minutaje y la verdad es que es imposible no ilusionarse con lo que el congoleño promete. Su presencia tiene un impacto positivo. Dos tapones, un mate, un tiro a media distancia... Pero es lo integral, todo lo que abarca. Bouteille es un jugador que está mostrando progresos en el otro baloncesto. En crear juego, rebotear, defender algo mejor. También Rubén Guerrero crece tras un mal primer partido en San Fernando. Defensivamente, con las carencias que hay, se hizo un mejor ejercicio con ese asterisco en el rebote.

En el cuarto final, el partido ya era en la práctica de competición y el Unicaja consiguió ganarlo, con Cole anotando la canasta que prácticamente decidía. El equipo pidió que Carlos Cabezas, presente en el partido, bajara a coger el trofeo con ellos. Fue el broche perfecto a una semana de mucha emotividad y en la que el Unicaja ha recuperado terreno fuera de la pista. Pero también ha progresado dentro de ella.