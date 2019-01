Otra buena noche de Alonso y Guerrero

Otra noche productiva para los jugadores malagueños en la NCAA. Francis Alonso y Rubén Guerrero completaron buenas actuaciones en el triunfo de Greensboro (80-63 ante The Citadel) y la derrota de Samford (106-107 en la prórroga ante Wofford).

Alonso tuvo un día tranquilo, con una victoria relajada de su equipo. Jugó 26 minutos, en los que metió 13 puntos (3/7 en triples, 1/3 en tiros de dos y 2/2 en libres), cogió tres rebotes y repartió una asistencia. Se quedó algo por debajo de sus medias (17.5, 2.2 y 2.3), pero suelen subir sus números en partidos igualados. Greensboro lidera la Southern Conference.

ManagerCam: @francisalonso10 to @D_Troy11 to @21james__ for the SLAM in tonight’s win over Citadel! pic.twitter.com/assdRiTXxU