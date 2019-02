Doble doble para Rubén Guerrero

Noche dispar para los dos malagueños que militan en la División I de la NCAA. Destacada actuación de Rubén Guerrero en la victoria de Samford sobre Chattanooga (76-80) y algo más gris de Francis Alonso en la severa derrota de Greensboro ante Wofford (80-50).

Guerrero firmó 19 puntos (7/12 en tiros de dos y 5/6 en tiros), capturó 10 rebotes, dio una asistencia y colocó un tapón en una victoria importante de su equipo, que se coloca quinto en la Southern Conference con un balance de 6-8 cuando faltan cuatro partidos para acabar.

#ElGigante is eating early!! 🍽🍽🍽He's got 14 of the Dogs' 19 points!📈: https://t.co/fmbt1csnPJ 📺: https://t.co/VQlWjfZ4St #BetterEveryDay#AllForSAMford 🐶🐾 pic.twitter.com/ANrfkk8b5P