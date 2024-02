Domas Sabonis, en un club con Robertson, Westbrook, Chamberlain, Jokic y Harden

Fue un domingo espléndido para los pívots en la NBA. Domantas Sabonis, canterano del Unicaja, consiguió su triple doble número 20 de la temporada, algo que antes solo habían logrado cinco jugadores en la historia de la competición. En los casi 80 años de la historia de la competición, Oscar Robertson (cinco veces), Russell Westbrook (cuatro), Wilt Chamberlain (dos), Nikola Jokic y James Harden (una cada uno) eran los únicos jugadores que habían conseguido llegar a esa cifra en una misma campaña. Una muestra del nivel estadístico en el que se está moviendo el lituano de Torremolinos.

Además, el novato Chet Holmgren, de los Oklahoma City Thunder, se convirtió en el primer jugador en la historia de la Liga que consigue 150 tapones, 150 asistencias y 100 triples en una misma temporada. Igualmente, Nikola Jokic también firmó algo nunca antes alcanzado: tres partidos seguidos con 14 o más rebotes y 14 o más asistencias. Destacaron las derrotas de Los Angeles Lakers y los Golden State Warriors frente a los Phoenix Suns y los Denver Nuggets, respectivamente.

