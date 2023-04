Sito Alonso: "Recuerdo que la eliminatoria es al mejor de tres y de momento va 1-0"

Sito Alonso prefirió no echar más leña al fuego tras la abultada derrota de su UCAM Murcia ante el Unicaja por 83-67. El técnico visitante se mostró bastante incómodo en una rueda de prensa que quizás se alargó más de lo que esperaba y donde se mostró cabizbajo tras haberse visto bastante superado por parte del combinado de Ibon Navarro. La valoración del entrenador madrileño fue bastante escueta: "Van ganando 1-0, tenemos que estar centrados en el siguiente partido ante Obradoiro". Además, se rindió ante la grada del Martín Carpena: "El ambiente aquí es fantástico. Nosotros pensamos en Obradoiro, ahora no me paro en pensar en la vuelta todavía, ni en el ambiente que habrá".

Aunque la previa se calentó por sus declaraciones sobre el tema arbitral, en esta ocasión prefirió no tratarlo: "De verdad creo que fue un buen arbitraje, me pareció que el triple fue dentro de tiempo y usé el challenge". Mientras que también explicó por qué decidió repartir minutos entre los menos veteranos: "Cuando sacamos a otros jugadores seguimos pensando en ganar, hemos intentado buscar otras variantes para volver al partido. Además, si está roto el partido es el momento de darle minutos a los menos expertos, hay que repartir minutos". Eso sí, reiteró en varias ocasiones que sólo se lleva un partido de los tres que componen estos cuartos de final de la BCL: "La eliminatoria recuerdo que es al mejor de tres y de momento va 1-0".

Continuando con el reparto de minutos, Sito explicó su estrategia con Bellas cuando le indicaron la cuarta personal: "La verdad que pensaba dejarle, los entrenadores a veces hacemos cosas no habituales y Tomas necesitaba que estuviera un poco más en ese momento. De hecho, quería que jugara mucho más. Aunque los veteranos también tienen que descansar porque vienen partidos importantes ahora".