Trofeo Costa del Sol: Fechas, entradas, sedes, TV...

Málaga y los municipios axárquicos de Torrox y Rincón de la Victoria se prepararan para el mejor baloncesto que reunirá a tres de los equipos más punteros de Europa: Unicaja, Real Madrid y Bayern de Múnich, en un triangular del 8 al 10 de septiembre en el XII Torneo Costa del Sol. El presidente de la Diputación y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, presentó la nueva edición del torneo junto al presidente de Unicaja Baloncesto, Antonio Jesús López Nieto, el alcalde de Torrox, Óscar Medina y el director-gerente de Málaga Deporte y Eventos del Ayuntamiento de Málaga, Miguel Mayorga.

Se trata de una cita indispensable para los aficionados al baloncesto de la provincia de Málaga que se celebra cada mes de septiembre en diferentes localidades. Tras visitar Antequera en la edición 2022, el torneo volverá a su formato original y a disputarse en tres localizaciones distintas en la provincia, acercando el baloncesto de élite a los malagueños, que ya han sido testigos en otras ediciones de partidos disputados por el Olimpia Milán, el Partizan de Belgrado, el Olympiacos, el Zalgiris de Kaunas o el Fenerbahçe, entre otros. “Esta es una provincia que vive muy intensamente el baloncesto. Por eso, desde la Diputación queremos llevar el espectáculo y la emoción de este deporte a todos los rincones, y agradecemos la colaboración de los ayuntamientos para contar con sus instalaciones”, afirmó el presidente de la institución provincial, Francisco Salado.

El presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, expresó que este torneo es “el mejor de los clásicos” y que “no hay en España un trofeo con más tradición que el Costa del Sol con una trayectoria de 12 años y con una nómina de clubs impecable. El Costa del Sol es un punto de inflexión de la pretemporada muy fuerte, tiene una carga sentimental muy fuerte. Me siento muy orgulloso de que sea el torneo más importante del baloncesto español, no lo digo yo, lo dice la gente que lleva tiempo en este mundo. 12 años con el cartel del este nivel es complicado. Estábamos Juanma Rodríguez y yo aquí en la Diputación cuando comenzó. Nos llamaron dos equipos, Benetton y Armani, para hacer una pretemporada. Rápidamente sacamos la idea y se nos vino lo de sacar el torneo a la provincia, pensábamos que el Unicaja necesitaba abrirse. Fue un éxito, el segundo año contactamos con el Madrid, redobló el éxito. Desde entonces se sintió cómodo y es un fijo. Todos los años hemos recibido ofertas de equipos que quieren venir al torneo. Normalmente se les busca un partido complementario, como el Bayern va a Granada. Hay que buscar fórmulas inteligentes para que los costes no sean excesivos. Es una gran apuesta social de la Diputación para llevar el deporte de élite a la provincia”.

Por su parte, el acalde de Torrox, Óscar Medina, agradeció a la Diputación de Málaga “por complementar la oferta de sol y playa del municipio con actividades deportivas de primer nivel, además de elegir Torrox como una de las sedes”.

Los partidos

En cuanto a los participantes, el Real Madrid es el actual campeón de la Euroliga, el Bayern de Múnich, tercero en la Basketball Bundesliga y participante también en la Euroliga; y al Unicaja, actual campeón de la Copa del Rey y semifinalista en la Liga ACB y la Basketball Champions League.

TV

Torrox y Rincón de la Victoria albergarán los dos primeros choques, mientras que el último encuentro se disputará en el Palacio de los Deportes Martín Carpena. Las entradas se pondrán a la venta el martes próximo, 8 de agosto, y el precio será de 7 euros por partido. Los partidos serán retransmitidos en 101 TV y Real Madrid TV.



“Tanto en este torneo, como organizadores, como en otras competiciones de deportes variados, en las que colaboramos, hacemos una gran apuesta para que Málaga siga consolidándose como lugar de celebración de importantes citas deportivas”, ha afirmado Salado. “Y es que queremos que se siga asociando nuestra tierra, nuestra marca Málaga-Costa del Sol, al deporte y a todo lo que representa”, ha concluido.

Calendario del XII Torneo Costa del Sol de Baloncesto

-Viernes 8 de septiembre, 20.00 horas: Unicaja-Bayern de Múnich. Torrox. Pabellón Municipal La Granja.

Entradas a la venta en el Área de Deportes del Ayuntamiento de Torrox. Dirección: Pabellón La Granja, Paseo Manuel Márquez Mira, 13.

-Sábado 9 de septiembre, 20.00 horas: Real Madrid-Bayern de Múnich. Rincón de la Victoria. Pabellón Rubén Ruzafa

Entradas en la sede del Área de Deportes del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. Pabellón Rubén Ruzafa, en horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

- Domingo 10 de septiembre, 19:30 horas: Unicaja-Real Madrid. Málaga, Palacio de los Deportes Martín Carpena.



Las entradas para este encuentro se podrán comprar en la web de venta oficial del club malagueño: venta.unicajabaloncesto.com

Palmarés de campeones del torneo



- Real Madrid (2012, 2017, 2018, 2019, 2022)

- Unicaja (2011, 2013, 2021)

- Fenerbahçe (2016)

- Khimki (2015)

- Valencia Basket (2014)