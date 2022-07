Tyler Kalinoski: de la escuela de casa a la de Stephen Curry

El fichaje de Tyler Kalinoski (Cincinnati, Ohio, 1992) no fue seguramente la primera opción del Unicaja y puede parecer un fichaje de perfil bajo. En los informes recabados por el club malagueño de lo visto y cotejado con quien ha trabajado con él, sin embargo, hay coincidencia en que puede ser un jugador interesante para roles concretos. En Lugo acabaron satisfechos con su labor. Estuvo a las órdenes los últimos meses de Veljko Mrsic, ex jugador cajista. El club lucense no le metió en tanteo. La subida de los impuestos en el segundo año (del 24% al 46%) influyen.

La carrera de Kalinoski ha sido de pasos lentos pero crecientes en Europa. Francia, Grecia, Bélgica, Turquía e Italia hasta llegar a la ACB. El acierto en el triple marca su característica fundamental, no bajó del 42% en las últimas cinco temporadas. Aunque la etiqueta de especialista le ha perseguido en su carrera, él se defendía años atrás tras fichar en Bélgica, país del que obtuvo también un valioso pasaporte que le permite fichar por el Unicaja. "Creo que mis tiros nos ayudarán a expandir la defensa y podré dar a mis compañeros espacio. También soy un jugador que hace las cosas importantes en la cancha que la gente no siempre reconoce, como rebotes y pases. Puedo ver cómo la gente puede sentir que podría ser un jugador unidimensional. La gente simplemente pasa por alto mis rebotes y hacer el pase extra. La gente solo me ve como un tirador, pero le doy mucho más al juego", se defendía entonces. Es también el reto de demostrarlo en Málaga.

Kalinoski se formó en la universidad de Davidson, la misma casa en la que se formó el hombre que cambió el curso de la historia del baloncesto con su tiro, Stephen Curry. Llegó dos años después de que el crack se fuera a los Warriors, pero coincidió con él cuando fue a acabar sus estudios. "Recuerdo que Steph Curry volvió y jugó baloncesto con nosotros. Como estudiante de primer año, esta fue una experiencia genial para mí. Que Curry regrese a la escuela y termine sus clases solo muestra qué tipo de persona es para haber dado ese paso", recordaba Kalinoski.

El nuevo fichaje del Unicaja viene de una familia atlética de mucho pedigrí. Su padre, Scott Kalinoski, jugaba al fútbol americano en Purdue; su tío Dave Ford jugó béisbol en los Orioles de Baltimore; el abuelo Ron Ward jugó al hockey hielo para los Toronto Maple Leafs; la tía Pamela Kalinoski ganó cuatro campeonatos de fútbol de la NCAA con North Caroline junto a Mia Hamm y Kristine Lilly; y otro abuelo, Ken Kalinoski, hizo atletismo en Ohio State. "Tener estas raíces familiares ha sido de gran ayuda, ser criado por padres increíbles y estar rodeado de parientes increíbles. Me enseñaron a trabajar siempre duro y que necesitas una buena ética de trabajo en el deporte y en la vida. Me enseñaron que si quieres alcanzar tus metas, siempre tienes que trabajar duro. Siempre he trabajado duro por todo lo que he conseguido", explicaba Kalinoski, que ha ido subiendo escalones progresivamente.

Ahora toca Málaga, el Unicaja. Desde la posición de dos-tres es una pieza más del perímetro, que compartirá con Alberto Díaz, Darío Brizuela, Kendrick Perry, Nihad Djedovic y Jonathan Barreiro más un base o combo que llegará más tarde. Estará desde el arranque de la pretemporada y podrá darle ese algo más que los triples que él asegura que puede.