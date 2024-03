Tyson Pérez acumula buenos partidos en Andorra

Tyson Pérez sigue acumulando buenos partidos con el MoraBanc Andorra. El jugador perteneciente al Unicaja (firmó hasta 2027), aunque cedido en su club de origen esta temporada, sigue firmando partidos regulares en las cercanías del doble doble con continuidad. En el encuentro en el Principado ante el Casademont Zaragoza (85-80) estuvo 23 minutos en pista, en los que firmó 12 puntos (2/6 en tiros de dos, 1/1 en triples y 5/6 en libres), con ocho rebotes (cuatro de ellos en ataque), una asistencia, un robo y dos pérdidas para 18 de valoración.

Los promedios de Tyson Pérez, que se ha perdido casi un tercio de temporada por lesiones, son de 10.5 puntos (57% en tiros de dos, 23% en triples y 71% en tiros libres), 7.0 rebotes, 1.0 recuperaciones y 14.9 de valoración en 22 minutos por encuentro. Su porcentaje de triples ha ido mejorando levemente, aún no es bueno, desde principios de temporada. Y sigue desplegando su energía en los dos lados de la pista que casa bastante con la propuesta baloncestística de Ibon Navarro en Málaga.

La presencia del vitoriano en el banquillo del Unicaja, como recordaba el jugador, fue clave para su elección. "Había otros equipos de la ACB y también de otras ligas europeas, pero Málaga fue el que más se ajustó a lo que quería y ellos me dejaron aquí cedido, que para mí era muy importante. Además, en Málaga hay un entrenador que he estado con él tres años y nos conocemos muy bien. Será todo mucho más fluido... Todo lo que él ha vivido en Andorra le ha ayudado a crecer como persona y entrenador. Le ha dado un plus para aprender y entender ciertas cosas y ahora se ve reflejado en Málaga. El paso por Andorra y las circunstancias de su marcha le han ayudado a subir un nivel más", decía el jugador de origen dominicano "Yo lo tenía más claro. Tengo una buena relación con él y hablamos mucho. Yo sabía que quería ir allí y él también lo sabía. Todo eso ayudó".