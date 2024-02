Tyson Pérez: "Siento mucha envidia por no estar en la Copa; voy con el Unicaja, claro"

'Tyson' Pérez, ala pívot dominicano con pasaporte español, fichó en octubre por Unicaja Málaga, pero actualmente está cedido en el MoraBanc Andorra. El jugador, de 28 años, habla sobre cómo está yendo la temporada, del talento de Jean Montero, de la posibilidad de elegir República Dominicana pese a haber debutado con la selección española y también de la Copa del Rey de Málaga y de la "envidia" que siente por no estar allí.

-Natxo Lezkano dijo el sábado después de ganar al Bàsquet Girona que su retorno al equipo se nota y mucho en la capacidad reboteadora. ¿Cómo encajó estás palabras?

-De gratitud. Él sabe por todo lo que he pasado con las lesiones. Siempre es duro volver y encontrarte al cien por cien. Él me ha visto trabajar, y muy concentrado, para afrontar este partido, que era muy importante para nosotros.

-Anotó 17 puntos, capturó 10 rebotes y valoró 26. Mejor vuelta imposible.

-Tenía muchísimas ganas de volver y darle a nuestra afición lo que merece. Por desgracia, he estado mucho tiempo fuera y tengo esa espina clavada de querer darle cosas al club y también a la afición para que vean que estamos aquí para trabajar y para conseguir el objetivo.

-¿Cree que las lesiones le están dejando sin esta continuidad que todo jugador necesita?

-Sí... Llevo muchos años un poco chungos, pero todo esto también forma parte del deporte. Intento hacerlo lo mejor que puedo, entreno todo lo que puedo y más, me cuido todo lo que puedo, tanto en la alimentación como físicamente. Más cosas ya no puedo hacer...

-Siempre que vuelve de una lesión parece como si no se hubiese lesionado...

-Es cuestión de no dejarte ir cuando estás lesionado. Es cierto que la gente acostumbra a relajarse un poco y, en mí caso, que lo he vivido por desgracia tantas veces, es el momento de trabajar la mente y otras partes del cuerpo para recuperar sensaciones y volver siempre al cien por cien.

-En el mes de octubre se confirmó su fichaje con Unicaja Málaga y su correspondiente cesión al MoraBanc. ¿Cómo ha vivido esta situación, un tanto extraña, con la temporada ya empezada?

-Es cierto que fue un poco extraño, pero estaba todo más o menos hablado. Se alargó un poco por el papeleo. Es un acuerdo positivo para las tres partes. El MoraBanc me ha ayudado muchísimo. Es el primer club en la Liga ACB que me dio la oportunidad. Yo tenía ganas de no irme sin haberme dejado nada y así disfrutar un año más aquí.

-¿Se siente en deuda con el club?

-Sí... Aquí sufrí una grave lesión y el club decidió esperarme, y eso no es muy habitual, aunque tenía contrato. Hemos tenido una buena relación siempre y ellos no han dado el brazo a torcer en ocasiones y yo tampoco lo he hecho. Hemos creado una relación muy especial y quiero devolverle alguna cosa al club después de estás temporadas.

-Muchos pensarán que 'Tyson' se reservará, pero cuando le ven en la pista estás dudas desaparecen...

-No, no... Esto no pasará ni en broma. La gente que me conoce sabe que en el club donde estoy moriré por ellos, aunque sea jugando cinco minutos o los que sean. Tengo esta mentalidad de competir y ayudar para sacrificarme en el club donde juego. En este sentido, la gente del club puede estar tranquila.

-La temporada pasada compitió por la permanencia con el Real Betis, pero no pudo evitar el descenso, como también le pasó el curso anterior en el MoraBanc. Y ahora luchará también por la permanencia. ¿No tiene ganas de luchar por otros objetivos más ambiciosos?

-Al final, son vivencias. Todos queremos competir por cosas grandes, pero simplemente yo vivo el momento y en lo que estoy haciendo. Estos dos años me toca vivir esto y es lo que hay. No pienso mucho en ello y sólo pienso en el ahora.

-Tiene ya 28 años... ¿No piensa que está perdiendo el tiempo?

-Son cosas que se tienen que vivir. Muchos jugadores pasan por esto y espero que el año que viene en Málaga luche por otros objetivos. No me gusta pensar que estoy perdiendo el tiempo. Quiero estar en lo que quiero estar.

-¿Unicaja Málaga fue el único que apostó por su fichaje?

-No, había otros equipos de la ACB y también de otras ligas europeas, pero Málaga fue el que más se ajustó a lo que quería y ellos me dejaron aquí cedido, que para mí era muy importante. Además, en Málaga hay un entrenador que he estado con él tres años y nos conocemos muy bien. Será todo mucho más fluido...

-Ibon Navarro fue destituido en el MoraBanc Andorra, se fue al paro y fichó por Unicaja Málaga. Ganó la Copa del Rey y ahora vive un gran momento deportivo. El deporte y sus cosas...

-Todo lo que él ha vivido en Andorra le ha ayudado a crecer como persona y entrenador. Le ha dado un plus para aprender y entender ciertas cosas y ahora se ve reflejado en Málaga. El paso por Andorra y las circunstancias de su marcha le han ayudado a subir un nivel más.

-¿Fue él quién le convenció para fichar por Unicaja Málaga?

-(Se lo piensa). No. Yo lo tenía más claro. Tengo una buena relación con él y hablamos mucho. Yo sabía que quería ir allí y él también lo sabía. Todo eso ayudó.

-En Sevilla coincidió con Jean Montero y ahora vuelve a coincidir en Andorra. ¿Es él uno de los grandes talentos jóvenes de la Liga ACB?

-Sin lugar a dudas. Especialmente lo está demostrando estos tres últimos meses, aunque en Sevilla también lo demostró. Está dejando más claro a la gente que tenía dudas y que pensaban que iba a ser flor de un día. Ahora la gente ya lo ve claro y saben que será una futura estrella. Apunta alto. Por ejemplo yo empecé a jugar a los 15 años y él está destacando con cinco años más haciendo todo lo que hace. Tiene carisma, tiene calidad y otros jóvenes esto no lo tienen.

-¿Antes de jugar con él en Sevilla lo conocía?

-Lo conocía, pero no tenía relación con él. En Sevilla coincidimos y con Eulis Báez y formamos un trío bastante divertido en un año muy bonito. Disfrutamos mucho los tres juntos. Tengo buena amistad con Jean y, antes de venir aquí, hablamos. Le dije que viniese, que aquí estaría cómodo. En gran parte, lo convencí para venir a jugar aquí. Facilité las cosas. También hablé con Natxo Lezkano para decirle que no se lo pensara porque Jean tiene mucho talento y nos dará mucho. Es un tipo de diez, que es competitivo.

-¿Apunta a la NBA?

-Apunta hacia donde él se proponga. Es tan joven que puede hacer tantas cosas. Tiene tiempo para todo. Para jugar la Euroliga, para dar el salto...

-¿Sentirse importante en el MoraBanc es lo que necesitaba esta temporada para que después no se note tanto el salto a un club como Unicaja Málaga?

-Para mí esto siempre ha sido bastante secundario. Yo al final lo que quiero es ganar y haré lo que el entrenador considere oportuno. Mis primeros años aquí sabía que iba a tener un rol más secundario y aprovechaba los minutos que me daba Ibon. Corría la pista y reboteaba. Recuerdo que no hacía mucho más. Cuando me dejaron hacer más cosas las iba haciendo y cogía un poco más de responsabilidad, pero siempre pensando en ayudar al equipo y para ganar. Nunca he tenido ese ansia de querer meter muchos puntos y valorar mucho. Lo único que quiero es ganar y el equipo donde esté gane.

-Lista de Sergio Scariolo y no está 'Tyson' Pérez. ¿Le sorprende?

-No. Al final es que la selección española tiene tantos grandes jugadores que es complicado que te llamen y también difícil para él tomar decisiones. Somos un montón de jugadores y es entendible que no me haya convocado y que opte por otros. Es totalmente normal y respetable.

-¿Se plantea jugar con la República Dominicana?

-Sinceramente no lo he pensado y no he tenido tiempo para ello, pero nunca se sabe lo que puede pasar. No quiero decir ni que sí ni que no. Sólo diré que de momento no lo he pensado y que el tiempo lo dirá.

-¿Néstor 'Che' García (seleccionador de la República Dominicana) le ha llamado?

-Sí. Siempre ha mantenido contacto conmigo. Cuando he estado lesionado se han preocupado por mí y me han enviado algún mensaje de apoyo. Y también por parte de Jean Montero, con el que llevo dos años jugando juntos, digamos que están ahí. Yo creo que a ellos les gustaría que jugase para la República Dominicana.

-¿Y le gustaría?

-En esto paso palabra. No me voy a mojar. De momento quiero salvar al MoraBanc. Al venir de una lesión, si me hubiese llamado España me hubiese quedado aquí para recuperarme con el equipo y estar concentrado en lo que tengo que estar sin distracciones.

-Cuando el MoraBanc acumuló ocho derrotas seguidas... ¿Fue un acierto del club mantener a Natxo Lezkano?

-Pasó en Girona lo contrario... Yo creo que sí. Natxo es muy buen entrenador, es súper trabajador y al final Solana tiene experiencia en estos casos. Es un equipo que necesitaba tiempo. Ahora todos hemos encontrado nuestro hueco y ahora nadie sale de su rol. Lo hemos conseguido y, al final, lo más importante es que el entrenador pide a cada uno. En la pista ahora se ve reflejado todo.

-Ahora la Copa del Rey en Málaga. ¿Siente envidia?

-Mucha envidia. Mucha. Cuando fuimos con el MoraBanc hace poco fue un fin de semana muy bonito y lo recuerdo como algo muy especial que me gustaría volver a vivirlo.

-El favorito para el título lo tiene claro...

-(Sonríe). Yo iré con Málaga. Parece que lo digo porque me hayan fichado, pero al final yo voy con Ibon más que nada. Espero que gane Málaga. Si tuviese que decir un equipo revelación en la Copa diré Manresa. Tengo amigos allí como Badio, Steinbergs, Musa y los 'Danis'. Está muy bien entrenado y está en buen momento.

-¿No ha tenido tentación de ir con estos días de fiesta que tiene?

-No. Prefiero descansar, desconectar un poco y ver a mi familia (en Coruña).