Unicaja Mijas - Adereva en el Carpena: Horario, dónde ver en TV y entradas

Llegó el día. El Unicaja Mijas, por primera vez en su historia, disputará este sábado 3 de febrero un partido para recordar en el Martín Carpena. Las jugadoras de Jesús Lázaro se enfrentarán al Vega Lagunera Toyota Adareva de Tenerife en un escenario soñado por muchas de sus jugadoras, las cuáles acudían al Palacio de los Deportes como aficionadas del primer equipo masculino y que ahora se convertirán en auténticas protagonistas sobre la cancha del templo del baloncesto malagueño.

Enfrente, sin embargo, tendrán un rival complicado. El Vega Lagunera Toyota Adareva, con un balance de 9 victorias y 10 derrotas, se encuentra en 10ª posición de la clasificación, con dos victorias y dos puestos por encima de las malagueñas (12º, con 7-12). Llega, además, en buena dinámica, tras haber ganado 4 de sus últimos 5 encuentros, el último frente al Talenom Boet Mataró (63-53). Será, por tanto, un choque de dos conjuntos en un buen momento, ya que el Unicaja Mijas se ha impuesto en 3 de los 4 últimos choques. Ambos equipos se enfrentaron en la primera vuelta, con derrota malagueña en los últimos minutos por 79 a 72.

En la plantilla de las insulares destaca una vieja conocida: Wiktoria Keller. La alero polaca, hasta hace unas semanas en las filas del equipo malagueño, es ahora una de las referencias del cuadro amarillo, promediando 11,8 puntos, 7,3 rebotes para 21,3 de valoración. Otra de las referencias es la pívot malagueña Patricia Soler, que firma 11,5 puntos, 7,5 rebotes y 2,3 asistencias para 14,6 de valoración, siendo decisiva en el triunfo de la primera vuelta del Vega Lagunera Toyota Adareva, logrando 20 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias para 21 de valoración.

La ala-pívot Marie Reichert (13,8 puntos, 9,7 rebotes, 19,8 de valoración, aunque de baja por lesión en los últimos partidos), las bases Nevena Dimitrijevic (7,5 puntos, 3,2 rebotes, 2,7 asistencias, 1,8 robos) y María Luque (9,2 puntos, 3,9 rebotes, 1,8 asistencias) y la ala-pívot María Roters (7,8 puntos, 4,9 rebotes y 2,3 asistencias) son otras de las amenazas del conjunto que dirige Jaime Sañudo.

Jesús Lázaro: “Va a ser el día más grande para el área femenina”

El entrenador del Unicaja Mijas Jesús Lázaro ha analizado la histórica cita de su equipo en el Carpena este sábado. En primer lugar, ha indicado que “estamos bien, sumando victorias pero, sobre todo, sensaciones positivas como grupo y a nivel de conjunción. La forma de jugar está bastante adquirida, así como el ritmo de juego. Lo más importante es eso, que el grupo esté cómodo, con un estilo propio. Es más fácil si acompañan las victorias, así que ahora estamos bien”.

Sobre la atmósfera que rodea al choque, el primero que se disputará en el Palacio de los Deportes, el técnico ha expuesto que “tenemos muchas ganas de jugar el encuentro pero es muy peligroso. A nivel de preparación es difícil porque hay mucho alrededor, con muchísima expectación, las jugadoras no saben lo que es jugar allí... Si hay poca gente el pabellón se te puede venir encima, y si hay mucha, al revés. Al haber tanta expectación y no estar acostumbradas a manejar tanto es muy peligroso para lo que es la competición deportiva, para sacar una victoria más. Necesitamos sumar siempre en casa, ahora mismo es fundamental porque nos acercaría al objetivo, que es certificar la salvación. Es algo que requiere tiempo, pero todo lo que sea sumar nos acerca”.

Sobre el rival, Lázaro ha afirmado que “van mejor que nosotras, están por encima. Debemos respetar al rival, si no lo hacemos nos vamos a complicar la vida... Tenemos la idea de seguir siendo nosotras mismas, aplicar nuestro ritmo de juego, nuestro estilo, y meter muchas jugadoras en el campo. Jugamos con 11-12, así que necesitamos poner en el campo todo el arsenal físico y mental para dificultar al otro equipo lo normal, el venir a Málaga, encontrarse con mucha expectación y hacerles que el pabellón se les haga demasiado grande”.

Acerca de la relevancia del choque, el entrenador ha expuesto que se trata de un hecho “muy importante para el programa del baloncesto femenino dentro del club. La idea que se tiene es que el femenino esté igual que el masculino, así que este tipo de eventos deportivos en el que equiparamos al 100% al máximo nivel un equipo de segunda división con otro de máximo nivel, para el club y para el programa del femenino es muy importante. Hay que hacerlo con normalidad, el club se vuelca y pone todo el arsenal de preparación de cada fin de semana del masculino con el femenino. Creo que va a ser el día más grande para el área femenina del Unicaja en la historia del club”

Por último, ha animado a todos aquellos aficionados que no han acudido nunca a ver un partido del Unicaja Mijas a “que prueben a hacerlo. Es muy divertido ver jugar a este equipo, son pasionales, enérgicas y divertidas de ver. Es un grupo muy compacto y que están muy unidas, Yo jugué en el Carpena y he sentido lo que al público le gusta. La mayoría de la afición no las habrá visto jugar, pero les puedo decir que van a disfrutar si van a verlas”.

Fecha y horario

El Unicaja Mijas se enfrentará este sábado 3 de febrero al Vega Lagunera Toyota Adareva en el Martín Carpena a partir de las 17:30 horas.

Cómo y dónde ver en TV

El encuentro, correspondiente a la Jornada 20 de la Liga Femenina Challenge, será retransmitido por ⇒Canal FEB.

Entradas

Tanto los abonados del Unicaja como aquellos que compraron su entrada para el encuentro frente al MoraBanc Andorra pueden acudir al partido del Unicaja Mijas de forma gratuita. De forma excepcional, se permitirá la entrada y salida de la instalación a todos los aficionados en el periodo comprendido entre los dos encuentros, para que quienes lo deseen puedan disfrutar de la Fan Zone en la explanada del Carpena. Para poder salir al exterio es imprescindible la lectura de la entrada.