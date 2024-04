Unicaja-Casademont Zaragoza: Resolver cuentas pendientes (21:00)

Se pueden ver los carteles de "No quedan entradas" en las taquillas del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena y es que la afición no quiere perderse al Unicaja, líder de la categoría, y menos ante su única bestia negra de esta temporada, el Casademont Zaragoza, único equipo invicto esta campaña ante los de Ibon Navarro, y los malagueños buscan romper esta condición para mantener esa primera plaza en la clasificación de la Liga Endesa.

Los andaluces reciben a los maños en uno de los mejores momentos para ellos de la campaña, pero también de los más exigentes, porque acaban de cerrar su participación tanto en la Final Four de la Basketball Champions League de Belgrado y en los playoffs de la Liga Endesa. Además de esto, vienen de cosechar seis victorias consecutivas desde su derrota por 81 a 87 en el WiZink Center ante el Real Madrid de Chus Mateo.

Por su parte, el Casademont Zaragoza no está precisamente de dulce, porque llegan al Carpena con un balance de tres derrotas y dos victorias en sus últimos cinco compromisos entre ligueros y continentales con eliminación de la FIBA Europe Cup incluida a manos del Chemnitz, que consiguió vencer a los españoles tanto en la ida y la vuelta de esta serie a doble partido. Aunque es cierto que están mejorando, porque antes de ganar al Zunder Palencia el pasado 17 de marzo llevaban cinco derrotas en hilo sin vencer ningún duelo.

Los malagueños, aunque están cosechando muy buenos resultados y se están clasificando a las fases finales de las competiciones para luchar por los títulos pendientes de resolverse a estas alturas de la temporada, no solo reciben buenas noticias, ya que Ibon Navarro dejó claro que están pendientes de evaluación del equipo médico al respecto de los estados físicos de Nihad Djedovic y Dylan Osetkowski. El primero "no está del todo bien" y el interior "no termina de mejorar" y que su presencia en este encuentro "salvo que hoy y mañana nos sorprenda". Por tanto, el interior, que llevaba ya varias semanas de dulce, parece que será el descarte una vez más.

Los maños no podrán contar con Yoanki Mencía, que estará alejado de las canchas durante de seis a ocho semanas, por un problema muscular en los isquiotibiales. Esto puede provocar que se pueda ver en la convocatoria a Youssouf Traoré, que es una de las perlas de la cantera del Casademont Zaragoza, o a Daniel Muñoz, que es otro proyecto más que interesante de las categorías inferiores de los de Aragón.

En cuanto a precedentes de este duelo, hay igualdad máxima, dado que se han visto las caras en 28 ocasiones en la Liga Endesa y cada uno de los equipos se han llevado el gato al agua 14 veces. Cuando se esté disputando este compromiso liguero, quedarán diez días para que se cumpla un año de la última victoria de los de la entidad de la Costa del Sol ante los del norte de la Península Ibérica, dado que esta fue el 23 de abril de 2023 y se dio por 70-74 en el Pabellón Príncipe Felipe, casa de los maños.

La ACB confirmó este pasado jueves todas las designaciones arbitrales de la Jornada 29, la primera con el Unicaja como líder de la competición. El equipo malagueño y el Casademont Zaragoza en el Carpena tendrán que acatar las órdenes de los colegiados del encuentro, en el que el árbitro principal será Martín Caballero, acompañado de Alberto Sánchez Sixto y Yasmina Alcaraz, que completan el trío para este duelo, en el que los malagueños tratarán de mantener la primera plaza.