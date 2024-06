"Voy a abrir un melón": una docente malagueña se hace viral al compartir su opinión sobre los regalos a los profesores

Estamos en la recta final del curso escolar 2023-2024, los alumnos realizan sus últimos exámenes, próximamente recibirán sus notas, se celebrarán graduaciones así como fiestas de fin de curso. Y también es un momento de reflexión para los padres, tanto de los resultados obtenidos por sus hijos, como del trabajo que realizaron los docentes. Como muestra de reconocimiento a los profesores, en los últimos años se ha institucionalizado la entrega de un regalo con motivo de la finalización del ciclo escolar. A raíz de este gesto, la docente y escritora malagueña Lola Cabrillana compartió en su perfil de X (antiguo Twitter) su opinión sobre ello.

Voy abrir un melón. Los regalos a las maestras al final de curso.

No creo que sea necesario comprarle un bolso de marca o una tablet.

Formas de agradecer hay muchas. Y si es lo que queremos no es necesario gastarse grandes sumas de dinero.

Uno de los regalos más bonitos que he… — Lola Cabrillana (@de_infantil) June 1, 2024

"Voy abrir un melón. Los regalos a las maestras al final de curso". Así comienza el mensaje que se ha hecho viral de la profesora malagueña. En este comentario comparte que no es necesario regalar a los docentes "un bolso de marca o una tablet", y aboga por detalles más personales. Ella pone de ejemplo un vídeo grabado por unas madres (y subraya que no participó ningún padre) en el que explicaban cómo había sido el tiempo compartido con ella. "Uno de los regalos más bonitos que he recibido", subraya.

Este mensaje, que ha sido reproducido más de un millón de veces, y que acumula cerca de 500 respuestas, ha puesto este asunto sobre la mesa, y ha generado una gran cantidad de opiniones y comentarios. Hay usuarios que le dan la razón, profesores que comparten los regalos que les han hecho sus alumnos hasta quienes critican la profesión de docente. Por lo que unas 24 horas después de publicarlo, la propia profesora malagueña se reposteó subrayando: "Siempre he sospechado que los maestros y maestras no teníamos la profesión más valorada de la sociedad", haciendo referencia a la gran cantidad de comentarios negativos que ha recibido.

Huelga profesorado en Málaga

El 14 de mayo, Ustea, CCOO y Anpe convocaron una huelga docente en Andalucía, en la que participaron unas 2.000 personas en la capital de Málaga. "La jornada de movilizaciones es consecuencia directa de la ruptura unilateral de las negociaciones para el aumento de las plantillas para paliar necesidades", señalaron los sindicatos.

Entre las peticiones del profesorado, también está "la bajada de la ratio, lo necesario de revertir la política de recortes de aulas públicas, mejorar la atención al alumnado con necesidades específicas, reducir el horario lectivo docente y rebajar la carga burocrática del profesorado". Tanto ANPE como Ustea y CCOO afirmaron que, si bien la media de las ratios de alumnado por aula está dentro de lo permitido –máximo de 25 en Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato–, las cifras son engañosas. “No es lo mismo un centro de entorno rural, donde el número de estudiantes está significativamente por debajo de la media actual –que es de 19,1 en Infantil, 20,2 en Primaria, 26,8 en Secundaria, 29,6 en Bachillerato–, a la Costa del Sol Occidental o a zonas metropolitanas, donde hay una gran masificación de alumnado por aula”, especificaron desde el sindicado de enseñanza de CCOO en Málaga.

Otras de las demandas del profesorado es la mejora de la atención a la diversidad y aquellos alumnos con necesidades educativas específicas.