En su comparecencia previa al partido de este miércoles (20:45 horas) entre el Unicaja y el Asecco Gdynia, Luis Casimiro fue cuestionado por el principal tema de preocupación ahora mismo en el equipo, el estado físico de Jaime Fernández. Es evidente que el escolta madrileño no está en su mejor momento y que el equipo lo nota. Pero, de momento, se va a optar por un tratamiento conservador. Casimiro hizo una defensa vehemente de su plantilla y descarta salir al mercado en la coyuntura actual.

"A Jaime se le cambió el tratamiento, no entrenó el lunes y estará un par de días más parado para volver si todo va normal el jueves a entrenar. Descansa dos días y esperamos que el jueves vuelva. Estamos haciendo todo lo posible para recuperarlo, claro que me preocupa que no esté al 100%. Hay que agradecer a su generosidad por ayudar cuando no ha estado Alberto. Que se incorpore al 100% es lo que esperamos", decía el entrenador manchego sobre Jaime.

Explicaba Casimiro cómo se adapta él y el equipo al hecho de que un jugador capital no se pueda entrenar con continuidad. "Tengo que aceptarlo, aunque me gustaría que todos estuviésemos sin escatimar esfuerzos, sin tener que medir en los entrenamientos. Forma parte del trabajo, todos lo entienden. Dentro del equipo lo que llevo es personificar el tratamiento a cada uno. Llevo unas reglas, pero el tratamiento físico es algo único y personalizado, no es global, todo el mundo lo entiende. Tenemos que seguir en esa línea", ahondó.

"No, rotundamente no. Por si hay dudas, no", respondió de manera clara Casimiro cuando se le cuestionó sobre si se plantea el club salir al mercado para reforzar la posición de base: "Si persiste no sé lo que va a pasar. Soy optimista por naturaleza. Tengo que pensar que Jaime se va a recuperar. Tiene que pasar algo grave de verdad y muy duradero para que no acabemos con el mismo roster que empezamos al final de temporada. Es mi opinión clarísima y rotunda, la del club también, vuelvo a repetirlo".

"Es lo mejor para el equipo, estoy convencido de que es lo mejor para el equipo", razonaba Casimiro sobre la afirmación anterior: "Este equipo no puede generar la mejor duda en su actitud, su ética y en el esfuerzo. Es un equipo largo, vamos primeros en la Eurocup y quintos en la ACB y ninguno sale en las estadísticas individuales. Y eso es porque se pone el ego a disposición del equipo. El que más juega es Josh Adams, 26 minutos, porque ha habido problemas físicos en la posición. El resto se acerca a 20. Hay buena actitud y buena dinámica. En ese sentido, el equipo es inmejorable".

Sobre cómo capeará la baja de Jaime Fernández el Unicaja, Casimiro dijo que "Alberto cada vez está mejor, el partido del Madrid le vino bien para coger ritmo. Volvemos de Montenegro un jueves, sólo ha entrenado con intensidad con el equipo un par de días. Está bien, recuperado totalmente, es más tema de ritmo. Igual que cuando no estaba Alberto, iremos afrontando la situación y dando un paso al frente".