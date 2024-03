Historias del Unicaja en la March Madness de la NCAA

"Arranca el baile", es una expresión muy habitual en los Estados Unidos para referirse al inicio del torneo final de la NCAA, el March Madness de la liga universitaria. Los 68 mejores equipos universitarios del país se ven envueltos cada año en un torneo a vida o muerte, eliminatorias a un partido cuyo objetivo final es alzarse con el título de la NCAA.

En este campeonato participan los 32 campeones de conferencias (ligas regionales) del país, a los que se unen 36 equipos más seleccionados por un comité de expertos que valoran dificultad de la conferencia, racha de victorias, datos estadísticos o incluso el nivel de popularidad de la universidad. Un método que en Europa puede sorprender, pero que en Estados Unidos genera una gran expectación, sobre todo el día que se anuncia la lista de todos los participantes, el denominado "Selection Sunday".

La expectación por este "March Madness" hace que incluso los aficionados hagan sus propias apuestas y realicen su propio cuadro de favoritos (bracket) hasta el título final. Hay que recordar que este torneo consta de seis rondas: una fase previa denominada First Four, para después dar paso al First Round, Second Round, Sweet Sixteen, Elite Eight y por último la tan famosa Final Four, que esta temporada se celebra entre el sábado 6 y lunes 8 de abril, en Glendale, Arizona.

En el vestuario del Unicaja, en el que hay jugadores que saben por experiencia propia qué se vive en este torneo y la locura que genera en un país del tamaño de los Estados Unidos, también se ha hecho su propio "bracket" y los comentarios sobre el torneo universitario empiezan a protagonizar las conversaciones.

Will Thomas, épico e histórico hasta la Final Four 2006

El veterano ala-pívot del Unicaja cuenta con muchas historias y triunfos a lo largo de su carrera, pero una de las más bonitas fue en su etapa universitaria. En la temporada 2005-06 fue protagonista con la modesta Universidad de George Mason de una de las historias más épicas del deporte norteamericano.

George Mason, tan sólo había jugado tres veces el March Madness en toda su historia, y en 2006 tras realizar un año extraordinario recibió una invitación de la Comisión de Expertos para estar en el torneo final universitario. Siendo una universidad pequeña, Will Thomas, en su segundo año universitario, y sus compañeros tuvieron que superar a 3 de las universidades de más tradición del país para llegar a la Final Four. En primera ronda debían medirse a la potente Michigan State, a la que derrotaron por 75 a 65. El siguiente desafío fue nada menos que North Carolina, a la que derrotaron por 65 a 60 y, ya para completar la gesta, se impusieron a UConn en el partido previo a la Final Four por 86 a 84 tras una prórroga. Los números de Will Thomas en estos partidos fueron impresionantes con una media de 15 puntos y 10,6 rebotes.

Ya en la Final Four cayeron en semifinales por 73 a 58 ante la potente Universidad de Florida, en la que por ejemplo jugaban el actual jugador de Boston Celtics Al Horford o el internacional francés ya retirado Joakim Noah.

En el décimo aniversario de la gesta de Will Thomas con George Mason, la prestigiosa cadena CBS Sport hacía un especial con una noticia en su web titulado "La carrera de la Cenicienta George Mason hasta la Final Four de 2006 que cambió el baloncesto universitario para siempre". Sobre Will, en este bonito artículo sus entrenadores de aquella época destacaban que "era uno de los jugadores más trabajadores, de los chicos más duros y competitivos que jamás haya entrenado. Cuando Will decía algo, todos entendían que era importante".

Will Thomas en su último año universitario consiguió llevar a George Mason al March Madness, pero en 2008 la historia no se repitió y cayó en la primera ronda por 68 a 50 frente a Notre Dame, otra histórica universidad en la que cumplía su primer año universitario otro viejo conocido, Tim Abromaitis.

Ejim, otro jugador universitario de quilates

El jugador canadiense del Unicaja pasó sus años de Universidad en una de las más prestigiosas del país, Iowa State. De hecho, este programa es uno de los más clásicos participantes en el March Madness. En los 4 años de Universidad de Melvin, consiguió llegar en los 3 últimos a disputar el torneo final de la NCAA. En 2012 y 2013 alcanzaron la segunda ronda, cayendo ante Kentucky y Ohio State respecticvamente.

Su mayor logro en el torneo fue alcanzar el "Sweet 16" en 2014. Aquella temporada superaron en la primera ronda a North Carolina Central 93 a 75, en segunda ronda a la histórica North Carolina 85 a 83, para caer en el siguiente cruce ante Uconn 60 a 54, que, a la postre, terminó como campeona 2014 de la NCAA.

La importancia de Ejim en este equipo universitario era capital, tal es así que recientemente ha sido reconocido en su Universidad entrando en el "Hall of Fame" de la misma por sus destacadas actuaciones en los 4 años que militó en Iowa State.

Kravish, Osetkowski y Carter y sus cortas experiencias

Tres jugadores más del vestuario del Unicaja saben lo que es jugar el March Madness, David Kravish con la Universidad de California, Dylan Osetkowski con la de Texas y Tyson Carter con Mississippi State. El camino de estos tres jugadores en el torneo universitario fue más corto de lo que hubieran deseado.

Kravish logró alcanzar este torneo final en dos ocasiones, en su primer año universitario alcanzó la ronda previa, el "First Four", donde su Universidad de California Bears cayó ante la de South Florida (54-65). En su segundo año universitario volvieron al March Madness, superando en primer ronda a Syracuse por 66 a 60 y siendo derrotados por la Universidad de Las Vegas en segunda ronda por un ajustado 61 a 64.

El siguiente en tener historia en el March Madness es Dylan Osetkowski, que con la Universidad de Texas estuvo en la edición de 2018. No pudo pasar de la primera ronda, donde se toparon con la Universidad de Nevada ante la que cayeron 87 a 83.

Para finalizar, Tyson Carter ha sido el último jugador de la actual plantilla del Unicaja en participar en el March Madness. En el año 2019 fue uno de los líderes de Michigan State que alcanzó el baile loco de marzo. Pero, como Osetkowski, su historia no pasó más allá de la primera ronda, y eso que Michigan State partía como uno de los equipos con mejor ránking de su lado del cuadro. En su camino se cruzó la Universidad de Liberty Flames que les sorprendió en el partido inicial, cayendo el conjunto de Carter por un apretado 76 a 80.

Así hemos repasado la historia del actual Unicaja en el March Madness de la NCAA. Ahora, con un poco de contexto y datos sobre el torneo, es tiempo de disfrutar de esta época de baloncesto universitario, en la que el vestuario del Unicaja seguirá el torneo y seguro que traerá más de una conversación. Habrá que ver si alguno de los jugadores del equipo malagueño acierta en su bracket con el ganador de esta edición 2024, que se conocerá en Arizona.